Taraftardan mesaj yağıyor! Uşak'tan gelen yeni prens Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'dan sonra tüm gözler Kerem Kalafat'ın üstünde. Önder Karaveli'nin Süper Kupa finalinde şans verdiği Emirhan, o günden bu yana A Takım kadrosunda sürekli yer aldı. Taraftarı mest eden Emirhan'dan sonra merak edilen bir diğer isim Kerem Kalafat'a da şans geldi.

"ROSİER'E RAKİP"

Önder Karaveli, Adana Demirspor maçında ilk 11'e aldığı Kerem hakkında, "Kerem Kalafat'ı geri getirme sebebimiz, Rosier ile rekabet halinde olmasını istememizdi. Rosier sakat olunca Kerem'i kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. İlk şansını iyi kullandı" açıklamasını yaptı.