Üsküdar'da bordo-mavili taraftarların 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci - Son Dakika

Süper Lig'de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, Antalyaspor ile berabere kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Bordo-mavili taraftarlar Üsküdar'da şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk kutlaması havadan drone ile görüntülendi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan taraftarlar Üsküdar'da meşale ve havai fişekler eşliğinde marşlar söyledi. Bordo-mavili taraftarlar şampiyonluğu horon çekerek kutladı. Kutlamalara, taraftarların bordo maviye bürüdüğü Üsküdar meydanı havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL