Üsküdar'da bordo-mavili taraftarların 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci - Son Dakika
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Üsküdar'da bordo-mavili taraftarların 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci

30.04.2022 23:27

- Üsküdar'da bordo-mavili taraftarların 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci Taraftarların şampiyonluk sevinci havadan drone ile görüntülendi Süper Lig'de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, Antalyaspor ile berabere kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

- Üsküdar'da bordo-mavili taraftarların 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci

Taraftarların şampiyonluk sevinci havadan drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Süper Lig'de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, Antalyaspor ile berabere kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Bordo-mavili taraftarlar Üsküdar'da şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk kutlaması havadan drone ile görüntülendi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan taraftarlar Üsküdar'da meşale ve havai fişekler eşliğinde marşlar söyledi. Bordo-mavili taraftarlar şampiyonluğu horon çekerek kutladı. Kutlamalara, taraftarların bordo maviye bürüdüğü Üsküdar meydanı havadan drone ile görüntülendi.

Üsküdar'da bordo-mavili taraftarların 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
Üsküdar'da bordo-mavili taraftarların 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
Üsküdar'da bordo-mavili taraftarların 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
Üsküdar'da bordo-mavili taraftarların 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Üsküdar, Drone, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Üsküdar'da bordo-mavili taraftarların 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci - Son Dakika


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