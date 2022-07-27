Usta yorumcu Rıdvan Dilmen'in yeni sezonda yer alacağı proje ve kanal belli oldu

Yıllardır futbol yorumcusu denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Rıdvan Dilmen, yeni sezon projesini Sports Digitale'a verdiği röportajda açıkladı.

YÜZDE YÜZ FUTBOL GERİ DÖNÜYOR

Rıdvan Dilmen verdiği röportajda binlerce izleyicisi olan '%100 Futbol' programının geri döneceğini açıkladı. Usta yorumcu, 5 Ağustos'tan itibaren TV 8,5 kanalında Murat Kosova ile %100 Futbol programlarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

TV 8.5 SPOR KANALI OLUYOR

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8.5 kanalı tam kapsamlı bir spor kanalına dönüşüyor. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde TV 8.5'un hem maç yayınlarının hem de usta yorumcuların yer alacağı bir kanal olacağını futbolseverlere duyurmuştu.