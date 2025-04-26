Uzatmalarda neler oldu neler! Samsunspor, Bodrum FK\'yı 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Bodurm FK ile Avrupa kupası hayali devam eden Samsunspor karşı karşıya geldi. Maçın başında geriye düşen Karadeniz ekibi, geri dönüşe imza atarak deplasmanda 2-1 galip ayrılmasını bildi.

GOLLER İLK YARIDA OLDU

Bodrum FK, 4. dakikada Ahmet Aslan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gole 11. dakikada Olivier Ntcham'ın penaltısıyla yanıt veren Samsunspor, 38. dakikada Landry Dimata'nın bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

90+1'DE GOL, 90+10'DA İSE PENALTI İPTAL

Müsabakanın uzatma dakikaları ise nefes kesti. Bodrum FK'nın 90+1. dakikada George Puscas ile attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.Ayrıca ev sahibi takım, maçın 90+7. dakikasında penaltı kazandı. Ancak pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, 90+10'da penaltıyı iptal etti.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Ligde 5 maç sonra kazanan Samsunspor, puanını 54'e yükseltti ve maç fazlasıyla üçüncü oldu. Jose Morais yönetiminde toparlanan ancak son üç maçında galibiyet alamayan Bodrum FK 34 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Bodrum FK, Sivasspor'a konuk olacak. Samsunspor, Eyüpspor'u ağırlayacak.