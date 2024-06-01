İsrail Protestosuyla İlgili Kadınlar Avrupa Şampiyonası Maçı Seyircisiz Oynandı

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Glasgow'daki Hampden Stadyumu'nda oynanan İskoçya ile İsrail arasındaki 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme maçında, bir protestocu kendini kale direğine zincirleyerek maçın başlamasını geciktirdi. "İsrail'e Kırmızı Kart" yazılı tişört giyen protestocu, Gazze'deki İsrail askeri operasyonunu protesto etmek için ağır hizmet tipi bir bisiklet kilidi kullandı.

Bu nedenle, İsrail kadın milli takımı sahadan çıkarıldı ve protestocu kale direğinden ayrıldıktan sonra maç saat 19.05'te başlayabildi. İskoçya Futbol Federasyonu, yeni istihbarat bilgileri ve kapsamlı güvenlik istişareleri sonucunda, maçı seyircisiz oynatma kararı aldı. Birleşik Krallık genelinde İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonuna karşı protestolar sıkça görülüyor.

İskoçya Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, "Stadyum operasyon ekibi, maça yönelik planlı kesintiler olasılığı konusunda uyarıldı ve bu nedenle maçın seyircisiz oynanmasından başka seçeneğimiz yoktu." dedi.

Aynı akşam, yaklaşık 400 kişi, bazıları küçük tabutlar ve Filistin bayrakları taşıyan, maç başlamadan önce Hampden Stadyumu'nun ana tribünü önünde toplandı. Maç öncesinde az sayıda karşı protestocu da vardı.

Gazze Soykırım Acil Durum Komitesi, maçların tamamen iptal edilmesini talep etti. İskoçya Polisi, kamu güvenliğini sağlamak ve topluma verilecek herhangi bir rahatsızlığı en aza indirmek için uygun polis planları yaptığını belirtti.

7 Ekim'deki Hamas saldırısı ve İsrail'in askeri yanıtı sonrasında güvenlik endişeleri nedeniyle UEFA tarafından getirilen yasak nedeniyle, İsrail takımları maçlarını Macaristan'da tarafsız sahada oynuyor. İskoçya kadın takımı, bu Salı günü Kadınlar Euro 2025 eleme maçları için Budapeşte'de İsrail ile tekrar karşılaşacak, ancak maç yine seyircisiz olacak ve taraftarlar maçı evlerinden izlemek zorunda kalacak. Bu önlemlere rağmen, protestocular maçların yapıldığı mekanlarda seslerini duyurmaya devam ediyor.