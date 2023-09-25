Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek an! Adana Demir'in futbol direktörü, futbolcusunun üzerine yürüdü - Son Dakika

Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek an! Adana Demir'in futbol direktörü, futbolcusunun üzerine yürüdü

Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek an! Adana Demir\'in futbol direktörü, futbolcusunun üzerine yürüdü
Son Güncelleme: 25.09.2023 08:39

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada ilginç anlar yaşandı. İlk yarıda görülen iki kırmızı kart sonrası Adana Demir'de sinirler gerildi ve soyunma odasına gidilirken futbol direktörü Gökhan Göktürk, Kevin Rodrigues'in üzerine yürüdü. Futbolcular araya girerek Göktürk'ü yatıştırmaya çalıştı.

Kasımpaşa ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanırken konuk takımda görülen iki kırmızı kart sonrası ilk yarı sonunda saha karıştı.

ORTALIK FENA KARIŞACAKTI

İlk yarı sonunda soyunma odasına girilirken Adana Demirspor'da futbol direktörü Gökhan Göktürk, futbolcu Kevin Rodrigues'in yanına büyük bir hışımla gitti. İkili arasında çok daha kötüye gidecek tartışmayı futbolcular araya girerek önledi.

Adana Demirspor'un futbol direktöründen uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek hareket

TEKNİK EKİP SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Andre Gravillon'un da başka bir bölümde oldukça sinirli olduğu görülürken, Adana Demirspor teknik ekibi tünelden geçerken ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı.

Adana Demirspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek an! Adana Demir'in futbol direktörü, futbolcusunun üzerine yürüdü - Son Dakika
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