Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı golcü Vagner Love, futbol kariyerini sonlandırdı.
Tecrübeli forvet, 41 yaşında aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı. Uzun yıllar farklı liglerde forma giyen Love, kariyeri boyunca önemli başarılara imza attı.
Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla da mücadele eden Vagner Love, golcü kimliğiyle dikkat çekmiş ve taraftarların hafızasında yer edinmişti.
CSKA Moskova başta olmak üzere birçok kulüpte oynayan Brezilyalı yıldız, kariyerinde önemli şampiyonluklar ve bireysel başarılar elde etti.
Son Dakika › Spor › Vagner Love 41 yaşında futbolu bıraktı - Son Dakika
