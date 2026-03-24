Vagner Love 41 yaşında futbolu bıraktı

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı golcü Vagner Love, futbol kariyerini sonlandırdı.

41 YAŞINDA SAHALARA VEDA ETTİ

Tecrübeli forvet, 41 yaşında aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı. Uzun yıllar farklı liglerde forma giyen Love, kariyeri boyunca önemli başarılara imza attı.

BEŞİKTAŞ'TA DA FORMA GİYMİŞTİ

Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla da mücadele eden Vagner Love, golcü kimliğiyle dikkat çekmiş ve taraftarların hafızasında yer edinmişti.

ZENGİN KARİYER

CSKA Moskova başta olmak üzere birçok kulüpte oynayan Brezilyalı yıldız, kariyerinde önemli şampiyonluklar ve bireysel başarılar elde etti.