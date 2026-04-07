VakıfBank, Fenerbahçe'ye şans tanımadı
VakıfBank, Fenerbahçe'ye şans tanımadı

VakıfBank, Fenerbahçe'ye şans tanımadı
07.04.2026 19:57
Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.

VAKIFBANK İLK SETİ RAHAT KAZANDI

Mücadelede ilk set karşılıklı hücumlarla başladı. VakıfBank Boskovic ve Markova etkili olurken, Fenerbahçe Medicana rakibi ile arasındaki farkın fazla açılmasına izin vermedi. Sarı-siyahlı takım, 12-9 öne geçince Fenerbahçe Medicana Başantrenörü Marcello Abbondanza molaya gitti. VakıfBank, Zehra Güneş'in bloklarıyla etkili olurken sarı-lacivertliler ise servis karşılamakta zorlandı. Son bölümde oyunun kontrolünü ele geçiren konuk ekip, ilk seti 25-18 önde bitirdi.

FENERBAHÇE'NİN ÇABASI YETMEDİ 

İkinci set çekişmeli başladı. VakıfBank'ın yakaladığı 4 sayılık seriye, sarı-lacivertli ekip Fedorovtseva'nın güçlü hücumlarıyla karşılık verdi ve eşitlik sağlandı: 7-7. Karşılıklı sayılar ve uzun rallilerle süren sette Vargas'ın sayısıyla Fenerbahçe Medicana 20-19 öne geçince sarı-siyahlı takım mola aldı. Moladan iyi dönen VakıfBank bu seti de 25-23 alarak 2-0 öne geçti.

VAKIFBANK ÜÇÜNCÜ SETTE DE ETKİLİ OLDU

Üçüncü sete iyi başlayan taraf VakıfBank oldu. Fenerbahçe Medicana, setin devamında toparlanırken sarı-lacivertlilerin bir pozisyona itirazı sonrasında sahada gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ile pasör Cansu Özbay, kırmızı kart gördü. Zehra Güneş'in servis turunda sarı-siyahlı takım, 4 sayılık seri yakaladı ve 17-12 öne geçti. Üstün mücadelesini sürdüren VakıfBank, bu seti de 25-21 kazanarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

SERİDE DURUM 1-0 OLDU 

Sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşan ekibin 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacağı serinin ikinci maçı, 11 Nisan Cumartesi günü VakıfBank'ın ev sahipliğinde Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
