VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi - Son Dakika
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VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi

03.05.2022 22:28
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet'i konuk etti.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet'i konuk etti. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek final serisinde durumu 1-1'e getirdi. VakıfBank'ta Isabelle Haak 27 sayıyla karşılaşmanın en skoreri oldu.

İki takım serinin üçüncü maçında bir kez daha VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek. Final serisinin üçüncü maçı 6 Mayıs Cuma 20.00'de başlayacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut

Fenerbahçe Opet: Mina Popovic, Melissa Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge (L), Ana Cristina, Buse Ünal, Cansu Çetin

VakıfBank: Michelle Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Meryem Boz

Setler: 25-16, 19-25, 25-21, 25-20

Süre: 100 dakika (22', 25', 25', 28') - İSTANBUL

VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi

YORUMLAR
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VakıfBank seriyi 1-1'e getirdi VakıfBank seriyi 1-1'e getirdi Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi - Son Dakika


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