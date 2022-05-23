VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan yıldız oyuncu Egonu'yu transfer etti - Son Dakika
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan yıldız oyuncu Egonu'yu transfer etti

23.05.2022 02:16
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan yıldız oyuncu Egonu'yu transfer etti

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Volley'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı.

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Volley'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı.

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'yi 3-1 yenerek kupayı kazandıkları Süper Final'in ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki yıldız oyuncu Egonu'nun gelecek sezon takımlarında forma giyeceğini duyurdu.

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CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu. Trabzon'da uçurtma şenliği yapıldı Trabzon'da uçurtma şenliği yapıldı
Kaynak: AA

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