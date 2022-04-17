VakıfBank kupasını aldı - Son Dakika
Üye Girişi

VakıfBank kupasını aldı

17.04.2022 18:07
VakıfBank kupasını aldı

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i yenen VakıfBank, kupasını aldı.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i yenen VakıfBank, kupasını aldı.

VakıfBank'ın 3-2 kazandığı maçın ardından TVF Voleybol Salonu'nda düzenlenen törene iki takımın sporcuları da el ele tutuşarak çıktı.

Bu kulvarda tarihinin 8. ve üst üste 2. şampiyonluğunu elde eden sarı-siyahlı ekipte kaptan Ayşe Melis Gürkaynak'a kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Kupayla salonda büyük sevinç yaşayan sarı-siyahlı voleybolcular, törenin ardından seyircilerle fotoğraf çektirdi.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe Opet sporcularına madalyalarını TVF asbaşkanları Selahattin Sülaymanoğlu ve Ahmet Göksu takdim etti.

Karşılaşmanın en iyi oyuncusu Isabelle Haak seçildi. Haak'a ödülünü Akif Üstündağ verdi.

YORUMLAR
500
Kupa Voley finalinde Vakıfbank şampiyon oldu Kupa Voley finalinde Vakıfbank şampiyon oldu Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu. AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor VakıfBank kupasını aldı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Hakan Ural'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu
18:00 Emre Belözoğlu'nu sinirlendirecek hamle! Beşiktaşlı futbolcu için Galatasaray da devreye girdi
17:52 Rusya ve Ukrayna Mariupol hakkında farklı açıklamalarda bulundu!
17:48 Meteoroloji sarı kod ile uyarmıştı! Sağanak yağış Trakya'da başladı
17:38 Metin Şentürk iftar programı için espriyi patlattı: Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm
17:33 Kupa Voley finalinde Vakıfbank şampiyon oldu
17:11 Aykut Kocaman, Fatih Terim'den gelen teklifi ilk kez açıkladı
17:09 Yalova'da oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası gündeme geldi
16:39 MHK'de istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik başkan oldu
16:39 CHP'li Özgür Özel tepki gösterdi: Erdoğan, 'İsteyen herkesin çalışacak işi vardır' diyerek 85 milyonla alay ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 18:13:29. #1.13#
SON DAKİKA: VakıfBank kupasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement