VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Polonya 'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci Ayak 6'ncı ve son maçında Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv'i 25-11, 25-20, 25-27 ve 25-14'lük setlerle 3-1 yenerek grubunda namağlup lider oldu ve çeyrek finale yükseldi. Sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 12'nci kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Kaynak: DHA

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