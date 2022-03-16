VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10. kez yarı finalde - Son Dakika
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VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10. kez yarı finalde

16.03.2022 20:56
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10. kez yarı finalde

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında, Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'u 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında, Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'u 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar böylece CEV Şampiyonlar Ligi'nde 10. kez üst üste yarı finale yükseldi. VakıfBank böylece yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Tarihinde 4 kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve bu turnuvayı en çok kazanan iki takımdan biri olan sarı-siyahlılar, ilk maçta deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın rövanşında Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'u 3-0 yenerek üst üste onuncu, toplamda ise on dördüncü kez yarı finalde boy gösterme hakkı elde etti.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadeleye güçlü bir başlangıç yapan VakıfBank, Isabelle Haak'ın 8 sayı katdettiği seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. İlk bölümü çekişmeli geçen ikinci sette ise giderek vitesi artıran VakıfBank, 25-19'luk skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette heyecan son anlara kadar sürerken kazanan 25-23'lük skorla konuk ekip oldu. Yine büyük bir çekişmeye sahne olan son seti bu kez aynı skorla VakıfBank kazandı ve sarı-siyahlılar 3-1'lik zaferle adını yarı finale yazdırdı.

VakıfBank'ta Isabelle Haak 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken İsveçli yıldız bu performansıyla karşılaşmanın en değerli oyuncusu da seçildi. Gabi'nin 19, Michelle Bartsch-Hackley'nin 15 sayı kaydettiği maçta Zehra Güneş ise 11 sayıyla çift hanelere ulaştı.

Giovanni Guidetti: "Takımım baskıyla baş edebildiği için çok mutluyum"

Karşılaşmanın ardından mücadelenin zorluğuna değinen VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: "Rakibimizin oyuncularını, koçunu ve teknik ekibini kutlarım. Son derece iyi bir performans gösterdiler. Burada da Polonya'da da bizi bir hayli zorladılar. Oyuncularımı da kutluyorum çünkü büyük bir baskı altındaydık. Ancak hep dediğimiz gibi "Baskı bizim için edilmiş bir ayrıcalıktır". Bu nedenle bugün bu baskıyı yaşadığımız için de takımım bu durumla bu kadar güzel baş edebildiği için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Isabelle Haak: "Her sayı için çok sabırlı bir şekilde mücadele etmemiz gerekti"

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen VakıfBank'ın pasör çaprazı Isabelle Haak ise karşılaşmanın ardından "Çok zorlu bir maç oldu. Rakibimizin çok iyi bir takım olduğunu ve çok iyi savunma yaptığını biliyorduk. Her sayı için çok sabırlı bir şekilde mücadele etmemiz gerekti. Rakibimiz son derece iyi bir performans ortaya koydu. Son bölümde zorlanmamıza rağmen ilk maçın aksine iyi iş çıkarttık" yorumlarında bulundu.

Gabi: "Her zaman motive olmamız ve bizi farklı kılan en önemli etkenlerden biri"

VakıfBank'ın Brezilyalı yıldızı Gabi ise karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün böyle zor bir maç olacağını bekliyorduk. Rakibimizi kutluyorum. Maç boyunca bir an bile pes etmediler bizi baskı altında tutmayı başardılar. Uzun süredir bu denli zorlu bir mücadele ortaya koymamız gerekmemişti. Her zaman motive olmamız ve oyunun içinde kalmamız bizi farklı kılan en önemli etkenlerden biri" şeklinde konuştu.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Kenneth Aro, Sabine Witte

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Michelle Bartsch-Hackley, Chiaka Ogbogu, Ayça Aykaç (L), Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay

Developres Rzeszow: Katarzyna Wenerska, Kara Bajema, Magdalena Jurczyk, Bruna Honorio Marquez, Jelena Blagojevic, Anna Stencel, Aleksandra Szcyglowska (L), Julia Binczycka, Izabella Maria Rapacz 1

Setler: 25-15, 25-19, 23-25, 25-23

Süre: 97 dakika (21', 25', 25', 26') - İSTANBUL

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10. kez yarı finalde
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10. kez yarı finalde
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10. kez yarı finalde
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10. kez yarı finalde
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10. kez yarı finalde

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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10. kez yarı finalde - Son Dakika


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SON DAKİKA: VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10. kez yarı finalde - Son Dakika
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