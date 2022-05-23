VakıfBank şampiyonluk kupasını kaldırdı - Son Dakika
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VakıfBank şampiyonluk kupasını kaldırdı

23.05.2022 00:42
VakıfBank şampiyonluk kupasını kaldırdı

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, kupasını aldı.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, kupasını aldı.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Stozice Spor Salonu'nda oynanan Süper Final karşılaşmalarının ardından madalya seremonisine geçildi.

Kadın voleybolunda Avrupa'nın bir numaralı kupasını toplamda beşinci kez kazanan sarı-siyahlı takıma, şampiyonluk kupasını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic takdim etti. Törende Imoco Volley de ikincilik kupasını aldı.

Seremonide Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA ekibi ile ikinci olan İtalya temsilcisi Trentino Itas'a da kupaları verildi.

MVP ödülü Gabriela Guimaraes'e verildi

VakıfBank'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriela Guimaraes, Süper Final'in en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün de sahibi oldu.

Gabriela Guimaraes'e MVP plaketini, CEV Başkanı Aleksandar Boricic verdi.

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Kaynak: AA

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