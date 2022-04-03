Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geliyor. Valerien Ismael yönetiminde ilk maçına çıkacak siyah-beyazlılar, sahadan galibiyetle ayrılarak yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Milli ara öncesi Çaykur Rizespor'a mağlup olan bordo-mavililer ise Kara Kartal'ı devirerek yeni bir galibiyet serisinin startını verme hedefinde.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen, Ahmetcan Kaplan ile cezalı Bruno Peres, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Marek Hamsik'in ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak. Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk maçında Trabzonspor'a karşı 3 puan almaya çalışacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi
Son Dakika › Spor › Valerien Ismael ters köşe yaptı! Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika