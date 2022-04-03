Valerien Ismael ters köşe yaptı! Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Valerien Ismael ters köşe yaptı! Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'ler belli oldu

03.04.2022 19:28
Valerien Ismael ters köşe yaptı! Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'ler belli oldu

Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç saat 20.30'da başlayacak. Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde ilk maçında galibiyet hedeflerken, açık ara puan farkıyla zirvede yer alan bordo-mavililer de taraftarı önünde 3 puan istiyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geliyor. Valerien Ismael yönetiminde ilk maçına çıkacak siyah-beyazlılar, sahadan galibiyetle ayrılarak yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Milli ara öncesi Çaykur Rizespor'a mağlup olan bordo-mavililer ise Kara Kartal'ı devirerek yeni bir galibiyet serisinin startını verme hedefinde.

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Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen, Ahmetcan Kaplan ile cezalı Bruno Peres, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Marek Hamsik'in ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

VALERIEN ISMAEL'İN İLK MAÇI

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak. Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk maçında Trabzonspor'a karşı 3 puan almaya çalışacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi

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Son Dakika Spor Valerien Ismael ters köşe yaptı! Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valerien Ismael ters köşe yaptı! Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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