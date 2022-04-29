Vali Gürel, Süper Lig'e yükselen hentbol takımını ağırladı - Son Dakika
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Vali Gürel, Süper Lig'e yükselen hentbol takımını ağırladı

29.04.2022 12:39
Vali Gürel, Süper Lig'e yükselen hentbol takımını ağırladı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi'ne yükselen Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü'nü ağırladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi'ne yükselen Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü'nü ağırladı.

THF Erkekler 1.Ligi'nin sonunda oynanan ve Tokat'ta düzenlenen play-off müsabakalarında aldığı galibiyetlerle Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligine yükselen Karabük Yenişehir Spor Kulübü Başkanı Erol Sütcü, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularından oluşan heyet Vali Fuat Gürel ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'in eşlik ettiği ziyarette Yenişehir Spor Kulübü Başkanı Erol Sütcü, ilimizde oynanan müsabakalarda kendilerini yalnız bırakmayarak yanlarında olan Vali Fuat Gürel'e vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Yenişehir Spor Kulübünün Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'ne çıkmasının çok önemli bir başarı olduğunu, ilimizi önümüzdeki sezon hentbol gibi zor bir branşta Süper Ligde temsil edeceğini ifade eden Vali Gürel, "Süper Lig'de de başarı olacağınıza yürekten inanıyorum. Bizler her zaman sizlerin yanındayız, bizlere bu gururu yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyoruz." diye konuştu. - KARABÜK

Vali Gürel, Süper Lig'e yükselen hentbol takımını ağırladı
Vali Gürel, Süper Lig'e yükselen hentbol takımını ağırladı
Vali Gürel, Süper Lig'e yükselen hentbol takımını ağırladı

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Spor Toto Süper Lig, Yenişehir, Türkiye, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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