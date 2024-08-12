Van Bronchorst biletini kesti! Beşiktaş'ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor - Son Dakika
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Van Bronchorst biletini kesti! Beşiktaş'ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor

Van Bronchorst biletini kesti! Beşiktaş\'ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözüne bir türlü giremeyen Ernest Muçi, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Arnavut 10 numara için siyah-beyazlıların kapısını 14 milyon euroyla çaldığı ve yönetiminde bu teklife sıcak baktığı iddia edildi. 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun devre arasında Polonya'nın Legia Varşova takımından 10milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

12.08.2024 23:36
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Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Polonya takımlarından Legia Varşova'dan 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ernest Muçi, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözüne bir türlü giremedi.

SATILMASI GÜNDEMDE

Gazeteci Mehmet Demirkol, "Ciddi bir kaynaktan duyduğuma göre Beşiktaş'ta Ernest Muçi satılıyor" sözleriyle Arnavut yıldızın takımdan ayrılacağı iddiasını ortaya attı.

PREMIER LİG'DEN TALİBİ VAR

Öte yandan van Bronckhorst'un kadro planları arasında yer almayan 23 yaşındaki futbolcuya İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın talip olduğu gelen haberler arasında. İngiliz ekibinin Muçi için Beşiktaş'a 14 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği iddia edilirken siyah-beyazlıların genç oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Van Bronchorst biletini kesti! Beşiktaş'ın yıldızı geldiği gibi gidiyor

VAN BRONCKHORST HİÇ ŞANS VERMEDİ

Ernest Muçi, Galatasaray karşısında 5-0 kazanılan Süper Kupa maçında ve 2-0'lık galibiyetle sonuçlanan ligin ilk haftasındaki Samsunspor karşılaşmasında süre bulamamıştı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Samsunspor müsabakasının ardından yıldız futbolcuyla ilgili gelen soruya Oyuncu değişikliklerini yapan benim. Güçlü ve derin bir kadromuz var. Gerektiği zaman kullanacağız. Bugün özelinde değişiklikler böyle oldu" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler Muçi'nin ayrılacağına dair iddiaları güçlendirdi.

Van Bronchorst biletini kesti! Beşiktaş'ın yıldızı geldiği gibi gidiyor

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında 10 milyon euroluk dev bir yatırım yaparak Polonya takımlarından Legia Varşova'dan transfer ettiği Ernest Muçi, forma giydiği yarım sezonda 17 maça çıktı ve 4 gollük performans sergiledi. Arnavut 10 numaranın siyah-beyazlılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Giovanni Van Bronckhorst, Beşiktaş, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Van Bronchorst biletini kesti! Beşiktaş'ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Çelikk: Yetenekli bir oyuncu ama Beşiktaş ta yedek kalır 5 3 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸: herkes yıldız 2 3 Yanıtla
  • M.A. F: Aston Villa’da parlar, 50-60 milyon Euro’ya satarlar. 4 1 Yanıtla
  • ferhat eser: DÜNYA KULÜBÜDÜR BEŞİKTAŞ 3 1 Yanıtla

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