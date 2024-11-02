Van Bronckhorst, mağlubiyetin faturasını futbolcularına kesti - Son Dakika
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Van Bronckhorst, mağlubiyetin faturasını futbolcularına kesti

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi. Takımını ilk defa böyle oynarken gördüğünü ve yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirten Hollandalı teknik adam, "İstediğimiz gibi oynayamadık. İçeride böyle oynayınca da işler zor oluyor. Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır" dedi.

02.11.2024 22:22  Güncelleme: 22:55
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İLK DEFA TAKIMIMI BÖYLE GÖRÜYORUM"

Hollandalı teknik adamın açıklamaları şu şekilde;

"Çok fazla eksiğimiz vardı. Aslında bizim oyun karakterimizden uzaktık. Takımımı bu sezon hiç bu şekilde oynarken görmedim. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik. Önemli anlarda hatalar yaptık, gole neden olan hatalar yaptık. Böyle bir maç oynarken ilk defa görüyorum takımımı, antrenmanlarda bile böyle değil. Böyle hatalar olduğunda oynamak zor oluyor. Bu performanstan dolayı ve bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz.

"İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNAYAMADIK"

İlk yarıda da iyi oynamadık, oyunu kontrol edemedik. İkinci yarıdaki ilk golden sonra, o gol hatadan geldi, bu olabilir, devam etmeniz gerekiyor. Golü aradık ama zorlandık. Normalde bu olmaz. O yüzden bunları söylüyorum. İstediğimiz gibi oynayamadık. İçeride böyle oynayınca da işler zor oluyor.

"UMARIM SON KEZ BÖYLE OYNAMIŞIZDIR"

Daha önce de söyledim, çok maçımız var. Onur süre aldığında iyi oynadı, iyi antrenmanlar yaptı, bazen rotasyon yapmak iyidir. Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var. Çarşamba günü de değişiklikler olabilir. Ama bu, böyle oynayacağımız anlamına gelmiyor. Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır."

Van Bronckhorst, mağlubiyetin faturasını futbolcularına kesti

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Son Dakika Spor Van Bronckhorst, mağlubiyetin faturasını futbolcularına kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Kuzey efe:
    Puan farkı “8” :)))) 41 8 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Sizden bi cacık olmaz.şampiyon cim bom. 30 16 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    laaaan bu topitoş ferhatı getirin bana ota çöpe konuşuyor Biz adı geçenlerin hiç biriyle rakip bile değiliz benzer başarılarımız da yok diyor sinyor terim Lig bitti şampiyon CİMBOM 26 6 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    BU EYT LİLERİ TRANSFER EDEN YÖNETİME KESMESİ GEREKİRDİ. ADAMLARIN ENERJİSİ BİTTİ YOLDA BIRAKTI TAKIMI 17 3 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Hakem neden 2 kırmızı kart göstermedi anlamış değilim.. van brok 14 4 Yanıtla
  • Ferdi Özkent:
    TFF mhk istifa bejekeme ekstra destek 8 6 Yanıtla
  • Alpi:
    YAPI VAR YAPI DİYE KANAL KANAL YİNE GEZİN KENDİNİZİ KANDIRIN SİZ .HAYIRLI OLSUN 5. YİLDİZİMİZ 9 4 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    suçlu Geçen hafta hakem de bu hafta oyuncular Belki de önümüzdeki hafta yönetim olacak?? 9 3 Yanıtla
  • Resul Alsan:
    beter olun beter, Kasımpaşa cimbomdan çok mu iyi bir takımdı ha? topitoş Ferhat nerdesin ulayn 8 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HOLLANDA LI T.D ÇÖP TUR BOSUNA BIR SEY BEKLEMEYIN 5 4 Yanıtla
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