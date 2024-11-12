Van Bronckhorst'tan neşter: Beğenmediği futbolcuların kalemini kırıyor - Son Dakika
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Spor

Van Bronckhorst'tan neşter: Beğenmediği futbolcuların kalemini kırıyor

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Süper Lig'de son 3 maçında sadece 1 puan alabilen Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ara transfer döneminde takımda büyük bir operasyona hazırlandığı öne sürüldü. Van Bronckhorst'un, performansını beğenmediği oyuncularla ilgili bir rapor hazırlayıp yönetime sunacağı ve bu oyuncularla yolların ayrılacağı iddia edildi.

12.11.2024 15:47
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Süper Lig'de son 3 maçında 1 puan alabilen Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ara transfer döneminde takımda operasyona hazırlandığı öne sürüldü.

NEŞTERİ VURUYOR

Hollandalı teknik adam, performansını beğenmediği isimlerle ilgili bir rapor hazırlayıp, yönetime sunacak. Siyah beyazlı yönetim de Van Bronckhorst'un takımda istemediği isimlerle yollarını ayıracak.

Beşiktaş'ın hocası, özellikle takımda kanat oyuncusu olmamasından yakındı. Operasyon sonrası Giovanni van Bronckhorst'un istediği kanat oyuncuları kadroya katılacak.

Van Bronckhorst\'tan neşter: Beğenmediği futbolcuların kalemini kırıyor

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Son Dakika Spor Van Bronckhorst'tan neşter: Beğenmediği futbolcuların kalemini kırıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fatma Öztürk:
    önce kendi kalemini kırsın bence :-))) 0 0 Yanıtla
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