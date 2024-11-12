Süper Lig'de son 3 maçında 1 puan alabilen Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ara transfer döneminde takımda operasyona hazırlandığı öne sürüldü.
Hollandalı teknik adam, performansını beğenmediği isimlerle ilgili bir rapor hazırlayıp, yönetime sunacak. Siyah beyazlı yönetim de Van Bronckhorst'un takımda istemediği isimlerle yollarını ayıracak.
Beşiktaş'ın hocası, özellikle takımda kanat oyuncusu olmamasından yakındı. Operasyon sonrası Giovanni van Bronckhorst'un istediği kanat oyuncuları kadroya katılacak.
Son Dakika › Spor › Van Bronckhorst'tan neşter: Beğenmediği futbolcuların kalemini kırıyor - Son Dakika
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