Van Bronckhorst\'tan sürpriz bek tercihi! Kayserispor-Beşiktaş maçının ilk 11\'leri belli oldu

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'un konuğu olacak. RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Emre Kargın oturacak. Müsabaka, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı. Beşiktaş ligde oynadığı son maçta ikas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti. Sezona transfer yasağıyla başlayan sarı kırmızılı takım ise ligde 5 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor, puan tablosunda 17.sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kartal, Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon.

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa, Muçi, Immobile.

SVENSSON KADRODAN ÇIKARILDI

Pazar günü Kayseri kamp kadrosuna dahil edilen Jonas Svensson, hastalığı nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı. Onur Bulut'un da kamp kadrosunda yer almaması nedeniyle Svensson yerine Rashica'nın sağ bekte görev alması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan Al-Musrati ve sarı kart cezalısı Arthur Masuaku ile Onur Bulut kadroda yer almadı. Alex Oxlade-Chamberlain ise bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 57. MAÇ

Beşiktaş ile Kayserispor, bu maçla Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. Ligde 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu. 2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

KAYSERİSPOR 3 PUANA HASRET

Burak Yılmaz ile 9 haftadır kazanamayan Kayseri temsilcisi, ligin 7. haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçıyla galibiyet hasretini bitirmek istiyor. Geçen sezonun 23. haftası öncesinde sarı-kırmızılı ekibin başına geçen Yılmaz, takımla çıktığı 21 lig müsabakasında 3 maç kazanabildi. Kayserispor ile 8 mağlubiyet yaşayan Burak Yılmaz'ın ekibi, 10 maçta da rakipleriyle yenişemedi. Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğünde çıkılan 21 maçta 27 gol atan Kayserispor, kalesinde 34 gol gördü.