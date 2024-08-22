Van Bronckhorst'tan sürpriz tercih! Lugano-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Van Bronckhorst'tan sürpriz tercih! Lugano-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Van Bronckhorst\'tan sürpriz tercih! Lugano-Beşiktaş maçının ilk 11\'leri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

22.08.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Vladi, Aliseda.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa, Immobile.

BEŞİKTAŞ 3'TE 3 YAPTI

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 3 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de ise Samsunspor'u 2-0, Antalyaspor'u da 4-2 mağlup etti.

LUGANO'DAN 9 MAÇTA 5 GALİBİYET

İsviçre temsilcisi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 müsabakada 5 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmanın 1'ini kazanan, 1'inde berabere kalan, 2'sinde mağlup olan Lugano, İsviçre Süper Ligi'nde de 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden yenilgiyle ayrıldı. Lugano, İsviçre Kupası 1. turunda oynadığı mücadeleyi ise kazanarak ikinci tura yükseldi.

AVRUPA'DA 243. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 243. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 242 müsabakada 91 galibiyet, 48 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı. Avrupa mücadelesinde 320 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 365 gol gördü.

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Bu sezon Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan İsviçre temsilcisi, Fenerbahçe'ye elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lugano, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımını saf dışı bırakarak Beşiktaş'ın rakibi oldu. Geride kalan sezon Trendyol Süper Ligi 6. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi play-off oynama hakkı kazandı.Rövanş maçının 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda yapılacağı play-off turunu geçen ekip, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak.

Giovanni Van Bronckhorst, Beşiktaş, İsviçre, Lugano, Futbol, Spor, Van, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Van Bronckhorst'tan sürpriz tercih! Lugano-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Çelikk: Beşiktaş bugün kaybedenler biri olacak... geçmiş olsun 4 42 Yanıtla
    SNNT: Beşiktaş an itibariyle Türkiye nin en iyi futbol takımı. Bunu görmeyen göz doktorundan randevu alsın. 0 0 tufan Şenoğlu: ama siz takımları karıştırdinz galiba o dün gece oynanan maçtı 0 0
  • Bilişim Hurda: Sekiztaş bizi her zaman ki gibi rezil etme başka birşey istemiyorız 3 27 Yanıtla
    Tuna güler: O dediğinin olması için sarının yanında kirli kırmızı lazım 0 0 VillaUmut: Senin varlığınla bizim pasaportumuzun kirlenmesini ne yapacağız peki? :) 0 0
  • ferhat eser: işi orada bitirelim 3/0 güzel sonuç olur Beşiktaşım 24 3 Yanıtla
    Ali Arat: bak biz senin gibi degiliz. basarilar besiktas diyoruz. ziyan ferhat 0 0
  • Merdo: Fenerbahçeliyim beşiktaşımıza canı gönülden başarılar dileriz.Vurduğun ağları delsin ilgili yerlerden ses gelsin ;) 15 1 Yanıtla
  • Ali Arat: besiktasin galip gelmesini dilerim bir GALATASARAYLİ olarak. Turk takimlarini avrupada desteklemeyem yada rakibini destekleyenler vatanini milletini bilmeyendir. lutfen arkadaslar yapmayin. turk takimlari gs fb bjk farketmez. destekleyin 11 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Takımlarımız umut veriyor İşte ülke puanında son durum Takımlarımız umut veriyor! İşte ülke puanında son durum
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:13:34. #1.13#
SON DAKİKA: Van Bronckhorst'tan sürpriz tercih! Lugano-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement