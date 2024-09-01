Van Bronckhorst\'tan sürpriz tercihler! Beşiktaş-Sivasspor maçının ilk 11\'leri belli oldu

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı. Sivasspor ise 3 maçta 4 puan topladı. İlk haftada Trabzonspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 2. hafta deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yendi. Sivas temsilcisi, geçen hafta ise sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Manaj

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Kırmızı-beyazlı ekipte, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.