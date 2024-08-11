Van Bronckhorst tercihini yaptı! Samsunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Van Bronckhorst tercihini yaptı! Samsunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Van Bronckhorst tercihini yaptı! Samsunspor-Beşiktaş maçının ilk 11\'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçıyla açacak. Saat 21.45'te başlayacak müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

11.08.2024 20:37
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Samsunspor deplasmanında başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

İLK 11'LER

Samsunspor (Muhtemel): Okan Koçuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Van Drongelen, Marc Bola, Youssef Ait Benasser, Oliver Ntcham, Kingsley Schindler, Nany Dimata, Carlo Holse, Marius Moundilmadji

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Colley, Paulista, Svensson, Al Musrati, Gedson, Semih, Rafa Silva, Raschica, Immobile.

KADRODA 5 YENİ İSİM VAR

Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak. Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak. Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.

BRONCKHORST'UN İLK LİG MAÇI

Samsun'daki mücadele Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için de bir ilk olacak. Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupasını Beşiktaş'ta Süper Kupa'yı kazanarak elde eden Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni kariyerinin ilk lig maçına Samsun'da çıkacak.

63. KEZ KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek. Samsunspor'un lige ilk kez yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 62 müsabakanın 34'ünü Beşiktaş, 11'ini Karadeniz temsilcisi kazandı, 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 100 kez fileleri havalandırdı, Samsunspor ise 59 gol kaydetti. Geride kalan sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. İkinci devrede İstanbul'da yapılan müsabaka ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

TARİHE GEÇEN MAÇ

Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, Türk futbol tarihine geçti. Sezonun 18. haftasında, 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor'un lehine 4-1 olduğu esnada, 85. dakikada maçı bitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın skorunu Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

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Son Dakika Spor Van Bronckhorst tercihini yaptı! Samsunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk: Hadi bakalım Beşiktaş göreceğiz GS yenmekle olmuyor Samsun'a patlada izleyelim 6 7 Yanıtla
  • Çağatay Kurt: 8taşlı Ferhat yorum yapmamış :))) 2 11 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Bu akşam Samsunluyuz. Haydi bastııırrr Samsuuunnnn. 19 Mayıs Kırmızı Beyaza büründü evet 3 8 Yanıtla
  • V. A.: Samsun 1 Beşiktaş 6 7 3 Yanıtla
  • Ferhat Eser: Saldır Samsunspor 1 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Van Bronckhorst tercihini yaptı! Samsunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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