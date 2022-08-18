Van spor: Tuşba Belediyesinden modern spor kompleksi - Son Dakika
Üye Girişi

Van spor: Tuşba Belediyesinden modern spor kompleksi

18.08.2022 09:04
Van spor: Tuşba Belediyesinden modern spor kompleksi

Van haber: Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yapılan ve bölge sporuna büyük katkı sağlayacak olan modern spor kompleksinde geleceğin sporcularının yetişeceğine inandıklarını söyledi.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yapılan ve bölge sporuna büyük katkı sağlayacak olan modern spor kompleksinde geleceğin sporcularının yetişeceğine inandıklarını söyledi.

Daha sağlıklı nesillerin yetişmesi, özellikle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek için farklı spor branşlarında birçok projeye imza atan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçeye kazandırdıkları modern spor kompleksinin uzun yıllar ilçe halkına hizmet vereceğini dile getirdi. Tuşba'ya kazandırdıkları modern spor tesislerinden bir tanesinin de çok amaçlı spor kompleksi olduğunu anlatan Başkan Akman, "Spor kompleksimiz; zemin ile birlikte 4 kattan oluşuyor. Kompleksimizin taban alanı bin 837 metrekaredir. Toplam 7 bin 348 metrekare kapalı alana sahip kompleksimizde seminerler dahil her türlü spor etkinliklerinin yapılabileceği 7 adet salon mevcuttur. Ayrıca kafeterya, her katta bay ve bayan soyunma odaları, doktor, idare, güvenlik, eğitmen odaları, derslik ve mescit bulunmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri gönül belediyeciliği ile gençler için güçlü bir gelecek inşa etmenin ve onları yarınlara daha güçlü ve donanımlı bir şekilde hazırlamanın gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Akman, "Arzumuz, modern spor kompleksimizin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçemizde daha fazla sporcuya ulaşmak, geleceğin teminatı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onların sosyalleşmesini sağlamaktır. Gençlerimiz daha iyi şartlarda antrenman yapma imkanı bulacaklar. Projemize sağladıkları desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - VAN

YORUMLAR
500
Geleneksel Navasartyan Spor Festivali'ne 3 yıl aradan sonra yeniden başlandı Geleneksel Navasartyan Spor Festivali'ne 3 yıl aradan sonra yeniden başlandı Tuşba Belediyesinden modern spor kompleksi Tuşba Belediyesinden modern spor kompleksi
Kaynak: İHA

Salih Akman, gençlik, Tuşba, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Van spor: Tuşba Belediyesinden modern spor kompleksi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
02:46 Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz
01:36 Faizi düşürmeye devam eden Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalar katsayıya bağlı olacak
00:56 Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının anısı, Kenan İmirzalıoğlu'nu bile güldürdü!
00:33 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifak da kuruldu! İlk toplantı Ankara'da yapacak
00:18 İngiltere'de yaşayan sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sistemine tepki gösterdi: Resmen çökmüş
00:18 Galibiyet sonrası açıklama yapan Okan Buruk'tan transfer müjdesi: En az 3 futbolcu alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 09:19:53. #1.12#
SON DAKİKA: Van spor: Tuşba Belediyesinden modern spor kompleksi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement