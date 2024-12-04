Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti - Son Dakika
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Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Vanspor\'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası\'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bursaspor ile Vanspor kozlarını paylaştı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 biten karşılaşmada seri penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük kuran kırmızı-siyahlı takım, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

04.12.2024 23:47
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Nesine 3. Lig temsilcisi Bursaspor ile Nesine 2. Lig ekiplerinden Vanspor karşı karşıya geldi. Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'ndaki müsabakada tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirledi.

120 DAKİKA 2-2 BİTTİ

Ev sahibi takım, ilk yarısı 0-0 biten maçın 65. dakikasında Barış Dalkıran'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 3 dakika sonra karşılık veren Vanspor, önce Harun Kavaklıdere'nin attığı golle 1-1 buldu, 74. dakikada ise eski Bursasporlu Batuhan Kör'ün fileleri sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Bursaspor da tecrübeli futbolcusu Ahmet İlhan Özek'in 89. dakikadaki golüyle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca kazananı penaltılar belirledi.

Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

PENALTILARDA VANSPOR TURLADI

Seri penaltı atışlarında adını bir üst tura yazdıran taraf, rakibini 7-6 mağlup eden Vanspor oldu. Bursaspor'da penaltı atışlarından yararlanamayan isimler, Mehmet Yiğit ve İlhan Depe olurken, konuk takımda ise penaltıyı kaçıran tek futbolcu Erdem Seçgin oldu.

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Son Dakika Spor Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Erhan Erikli:
    Van sporu yürekten kutluyorum 35 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    İyi oldu 17 1 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Yaşasın van cumhuriyeti her biji 9 9 Yanıtla
  • Mahmut Kilim:
    helal olsun Van sporumuza. bursasporlu futbolcusu panenka penaltı atacaktı kendini Robin Van Persie zannetti :))) 14 1 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    yaşasın Van spor 13 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    bi penalti atamayan ciddiyetsiz var topa sacma sapan vuran hani onu kulupten kovun kovunnnn 4 3 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Her biji Van spor 2 2 Yanıtla
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