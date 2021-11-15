Üye Girişi
Vanspor'un yeni başkanı Mehmet Avcı oldu - Son Dakika

Vanspor'un yeni başkanı Mehmet Avcı oldu

15.11.2021 12:36
Vanspor'un yeni başkanı Mehmet Avcı oldu

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Silahtaroğlu Vanspor'da başkan Seyithan İzsiz'in istifasından sonra, Asbaşkan Mehmet Avcı, yönetim kurulunun kararıyla kulüp başkanlığına seçildi.

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Silahtaroğlu Vanspor'da başkan Seyithan İzsiz'in istifasından sonra, Asbaşkan Mehmet Avcı, yönetim kurulunun kararıyla kulüp başkanlığına seçildi.

Avcı, "Van'ın bütün dinamikleri bu noktada birleştirebilirsek Vanspor, bölge için çok önemli bir güç merkezidir. Bundan sonraki süreçte Vanspor için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor Kulüp Başkanı Seyithan İzsiz'in istifasından sonra, kulüp başkanlığına Mehmet Acvı getirildi. Yönetim kurulunun kararıyla başkanlığa seçilen Avcı, bir otelde düzenlediği basın toplantısında Vanspor'un geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Avcı, kulüp başkanı Seyithan İzsiz'in istifasından sonra Vanspor'da yeni görevlendirmeler yapıldığını ve bu görevlendirmelerde kendisinin kulüp başkanı seçildiğini belirterek şöyle konuştu: "Son zamanlarda yaklaşık 10 gündür Vanspor'un faydasına olmayan konularla gündeme geldiğimiz için hem sizlerden, hem de değerli kamuoyundan özür diliyoruz. Bizler Vanspor'un iyi bir seviyede olmasını, iyi bir noktaya gelmesini arzu ederek, bu süreçte Vanspor'un olağan kongrelerinde adayların çıkmaması ve yaşanan problemleri de kendimiz de tespit ettiğimiz için İstanbul, Ankara ve Van'dan farklı alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ile bir araya gelip, Vanspor'un yönetim kuruluna talip olduk. Göstermiş olduğumuz gayret önemli bir fedakarlığın göstergesi. Bizler, bu arkadaşların bir Vefa grubu olarak da anılmasını isteyerek de böyle bir yapıyı kurduk. Vanspor çok güllük, gülistanlık bir yapı değildi. Vanspor'un kendi içerisinde zaten önemli problemleri vardı. Futbolcular, teknik heyet ve ekonomik açıdan zaten problemleri ile boğuşan bir yapıydı. Vefa grubundaki her bir arkadaşımız, bu yapının zaten problemli olacağını ve bizler de bu problemlerle boğuşmak için bir araya geldiğimizi tekrardan kamuoyuna açıklamış olayım. Bizler, bu yönetimi oluştururken şampiyonluk hedefiyle bu yönetim kurulunu oluşturmadık. Öncelikle bu takımın bu ligde kalabileceği şekilde, bütün tedbirleri alabilecek düzeyde hareketle yola çıktık. Oyuncularımızın, teknik heyetimizin, taraftarlarımızın güzel bir birlikteliğiyle oluşan sinerji sahaya çok güzel bir şekilde yansıdı ve bu yansımanın da sonucunda yaklaşık 8 haftada liderlik pozisyonuna taşımış olduk. Bu liderlik tabii ki hedefleri biraz daha farklı noktaya taşıyabilir ve biz bunları da yine anlayışla karşılıyoruz. Bunun devamını sağlamak için de elimizden gelen bütün gayreti göstermeye çalışıyoruz. Vanspor, bizler için ne kadar önemliyse Van'ın bütün dinamikleri için daha fazla önemli olduğunun bilincindeyiz. Bizler bu bilinçle bu sorumluluğu alıp bu yola devam ettik. Biz kulüp başkanlığından istifa eden sayın Seyithan İzsiz'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler önümüze bakmamız lazım."

Vanspor'un bir reklam yeri değil, bir gönüllülük yeri olduğunu anlatan Avcı, "Burada Van'ın bütün dinamikleri bu noktada birleştirebilirsek Vanspor, bölge için çok önemli bir güç merkezidir. Bundan sonraki süreçte Vanspor için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda kenti bütün dinamiklerinin de manevi desteğine ihtiyacımız var. Van Spor, bundan sonraki süreçte birleştirici bir güç olacak" dedi.

Vanspor'un yeni başkanı Mehmet Avcı oldu
Vanspor'un yeni başkanı Mehmet Avcı oldu
Vanspor'un yeni başkanı Mehmet Avcı oldu
Vanspor'un yeni başkanı Mehmet Avcı oldu

Futbol Federasyonu, Mehmet Avcı, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Vanspor'un yeni başkanı Mehmet Avcı oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı 12:57 Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı 12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı 12:14 Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız 12:09 Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi 11:54 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak 11:26 Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak
İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu 11:02 İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu 10:59 Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu

Son Dakika Haberleri
12:58 İçişleri Bakanlığı'dan açıklama: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor
12:57 Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı
12:44 Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası
12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı
12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı
12:14 Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı
12:12 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı
12:08 Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız
11:59 4 kulaklı doğan yavru kedi sosyal medyada gündem oldu
11:54 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi
İçişleri Bakanlığı'dan açıklama: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor İçişleri Bakanlığı'dan açıklama: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor         
12:58
Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası         
12:45
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı         
12:13
4 kulaklı doğan yavru kedi sosyal medyada gündem oldu 4 kulaklı doğan yavru kedi sosyal medyada gündem oldu         
12:00
Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum         
11:48
Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi         
11:03
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı         
10:57
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
10:11
Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı         
10:07
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü         
08:04
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 13:03:27. #1.13#
SON DAKİKA: Vanspor'un yeni başkanı Mehmet Avcı oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement