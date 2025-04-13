VAR devreye girmedi! İşte Fenerbahçe\'nin penaltı beklediği pozisyon

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, maçının 54. dakikasında penaltı bekledi.

MERT MÜLDÜR YERDE KALDI

Mert Müldür, Sivasspor ceza sahası içerisinde Charisis ile mücadele ederken yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonun ardından penaltı bekledi ve karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'a döndü. Hakem Kol, kararını oyunu devam ettirmekten yana kullandı. VAR hakemi Markus Schmidt de inceleme önerisinde bulunmadı.

İşte o pozisyon;