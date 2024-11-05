Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda haftanın en çok konuşulan maçı olan Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasında bordo-mavililerin kazandığı ve gole çevirdiği 2 penaltı da yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın orta hakemi Oğuzhan Çakır karşılaşma esnasında iki kez VAR'a gitti ve bordo-mavililer lehine üst üste penaltılar verdi. Müsabakada VAR hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yaptı.
VAR (Atilla Karaoğlan): Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.
Hakem (Oğuzhan Çakır): Geliyorum.
VAR (Atilla Karaoğlan): Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bu darbeyi yapıyor.
Hakem (Oğuzhan Çakır): Evet gördüm.
VAR (Atilla Karaoğlan): Bir açım daha var.
Hakem (Oğuzhan Çakır): Teması gördüm.
VAR (Atilla Karaoğlan): Şimdi normal hızda oynatıyorum.
Hakem (Oğuzhan Çakır): Penaltı veriyorum. Kart göstermeyeceğim.
VAR (Atilla Karaoğlan): Anlaşıldı.
VAR (Atilla Karaoğlan): Oğuzhan hocam potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.
Hakem (Oğuzhan Çakır): Geldim.
VAR (Atilla Karaoğlan): İlk darbenin temas noktası. Şimdi normal oynatacağım.
VAR (Atilla Karaoğlan): Bir açım daha var.
Hakem (Oğuzhan Çakır): Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm.
VAR (Atilla Karaoğlan): Az önce topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi.
Hakem (Oğuzhan Çakır): Oynat hocam.
VAR (Atilla Karaoğlan): Bileğe darbe anı.
Hakem (Oğuzhan Çakır): Benim için yeterli. Gördüm teması.
Son Dakika › Spor › Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika
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