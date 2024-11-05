Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika
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Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve VAR müdahalesiyle 2 penaltı kararı çıkan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı.

05.11.2024 20:10
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda haftanın en çok konuşulan maçı olan Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasında bordo-mavililerin kazandığı ve gole çevirdiği 2 penaltı da yer aldı.

VAR'A GİTTİ, 2 PENALTI ÇALDI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın orta hakemi Oğuzhan Çakır karşılaşma esnasında iki kez VAR'a gitti ve bordo-mavililer lehine üst üste penaltılar verdi. Müsabakada VAR hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yaptı.

TRABZONSPOR'UN İLK PENALTISI

VAR (Atilla Karaoğlan): Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Geliyorum.

VAR (Atilla Karaoğlan): Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bu darbeyi yapıyor.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Evet gördüm.

VAR (Atilla Karaoğlan): Bir açım daha var.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Teması gördüm.

VAR (Atilla Karaoğlan): Şimdi normal hızda oynatıyorum.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Penaltı veriyorum. Kart göstermeyeceğim.

VAR (Atilla Karaoğlan): Anlaşıldı.

TRABZONSPOR'UN İKİNCİ PENALTISI

VAR (Atilla Karaoğlan): Oğuzhan hocam potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Geldim.

VAR (Atilla Karaoğlan): İlk darbenin temas noktası. Şimdi normal oynatacağım.

VAR (Atilla Karaoğlan): Bir açım daha var.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm.

VAR (Atilla Karaoğlan): Az önce topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Oynat hocam.

VAR (Atilla Karaoğlan): Bileğe darbe anı.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Benim için yeterli. Gördüm teması.

Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ender Kervancıoğlu:
    11 yıldır şampiyon olamıyorlar. Trabzonu yendiler diye sevinçten yerde yuvarlanıyorlar. Morinho da kariyerinin nerelere kadar düştüğünü, neleri başarı saymak zorunda olduğunu kendini böyle rezil edercesine komik bi şekilde tüm dünyaya gösterdi. 95 46 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    yapi yapi diye diye sapı alıyorlar halada koçun peşinden gidiyorlar. beter olun. 56 49 Yanıtla
  • Emin Erol:
    eeeee fenerbahçenin penaltı pozisyonu ne olacak trabzonlu elle oynadı osayiye yapılan hareket kırmızı kart bu kayıtlar nerde peki 63 9 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Türkiye ligini bitirdiniz 30 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bundan Sonra Türkiye Ligini Protesto Ediyorum İzlemiyorum... 19 4 Yanıtla
  • Sergen:
    Mou fotoğraf görüntüsüyle penaltı ve kırmızı istiyor. Oysa ki videolarda gerçekler bambaşkaydı. Osayi'nin bileğine gelen temasta sert bir darbe yok ve ayak çekiliyor. En fazla sarı olur ki bazı hakem yorumcuları kart bile verilmez dedi. Penaltı beklentisinde ise, öncesinde faul olduğu söylendi. En Nesyri rakibinin üstüne güç uygulayarak sıçrıyor ve faul yapıyor. Yapı bu işte. Böyle algı oyunları yapıldığı sürece maalesef burunları oktan çıkmıyor, ilahi adalet hep vuruyor.... :) 17 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    AĞLAK KUŞLAR OLMUYOR DAHA GÜR SESLE AĞLAMALISINIZ HATTA KORO YAPIN BELKİ DUYULAN CİKCİK SESLERİNİZ 9 6 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Ahhh ahh Ender efendi yıllar önce sen doğduğun zamanda ailende Mourinho gibi sevinmiştir eminim..Ama ortaya çıkan şeyin pek sevinmeye layık olmadığını yıllar sonra anladilar..Adam sevinecek tabii hirt..Bu kadar baskı altında ve haksızlığa uğramış iken sevinmeyip ne yapacak.. 9 3 Yanıtla
  • Hakan Kartal:
    Hakemide yendik 7 1 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Ara ara bulursunuz ofsaytımsı gibi 6 0 Yanıtla
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