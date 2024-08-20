Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi\'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları

Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın tamamlanmasının ardından karşılaşmalardaki VAR kayıtları açıklandı. Kayıtlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki pozisyonlar da yer aldı.
VAR: Galatasaraylı oyuncu, Konyalının önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalının topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylının ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum.
Direnç Tonusluoğlu: Geldim ağabey.
VAR: Konyalı, Galatasaraylının ayağına vurduğu için topa vuruyor. Topa Galatasaraylı topa temas etmiş oluyor.
Direnç Tonusluoğlu: Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?
VAR: Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalının önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor.
Direnç Tonusluoğlu: Tamam ağabey gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum.
Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Icardi ile bulduğu golün, öncesinde Toreira'nın faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilmesi çok tartışılmıştı. VAR kayıtlılarının açıklanmasının ardından hakemlerin aralarındaki diyaloglara anlam veremeyen sarı-kırmızılılar, verilen karara bir kez daha tepki gösterdi.
VAR: Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. Hücum faul.
Kadir Sağlam: Geldim, hiç sesin gelmiyor. Tamam gördüm, golü iptal ediyorum. Faul ile başlayacağım.
VAR: APP'de olduğunu göstereceğim bekle, sonuna kadar izleteceğim sana.
Kadir Sağlam: Tamam göster. Tamam.
VAR: Ayaktaki temas anına bir daha gel, zoom yap burada dur.
VAR: Mehmet, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.
Mehmet Türkmen: Tamam geliyorum.
VAR: Haydi gel.
VAR: İlk ayağın esnemesini gösteriyorum sana.
Mehmet Türkmen: Temas noktası.
VAR: Evet kramponun çivileri, hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi.
Mehmet Türkmen: Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Norma hızda da oynatır mısın? Başka bir açı daha ver. Gördüm ağabey tamam. 11 numara, sarı kart iptal, kırmızı kart.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları - Son Dakika
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