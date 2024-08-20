Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları

Geniş Video İzle

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki pozisyonlar da yer aldı. Haftanın en çok tartışılan pozisyonu Mauro Icardi'nin öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edilen golü oldu. VAR kayıtlarının açıklamasının ardından hakemlerin bu golü iptal ederken birbirleriyle kurduğu diyalog dikkat çekti. Bu kayıtlar, sarı-kırmızılıların tepkisine neden oldu.

20.08.2024 21:15  Güncelleme: 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın tamamlanmasının ardından karşılaşmalardaki VAR kayıtları açıklandı. Kayıtlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki pozisyonlar da yer aldı.

ICARDI'NİN İPTAL OLAN GOLÜ

VAR: Galatasaraylı oyuncu, Konyalının önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalının topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylının ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum.

Direnç Tonusluoğlu: Geldim ağabey.

VAR: Konyalı, Galatasaraylının ayağına vurduğu için topa vuruyor. Topa Galatasaraylı topa temas etmiş oluyor.

Direnç Tonusluoğlu: Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?

VAR: Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalının önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor.

Direnç Tonusluoğlu: Tamam ağabey gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum.

VAR kayıtları açıklandı! Hakemlerin Icardi'nin iptal edilen golünde ne konuştukları ortaya çıktı
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GALATASARAYLILARDAN TEPKİ YAĞDI

Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Icardi ile bulduğu golün, öncesinde Toreira'nın faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilmesi çok tartışılmıştı. VAR kayıtlılarının açıklanmasının ardından hakemlerin aralarındaki diyaloglara anlam veremeyen sarı-kırmızılılar, verilen karara bir kez daha tepki gösterdi.

GÖZTEPELİ ROMULO'NUN FENERBAHÇE MAÇINDA İPTAL EDİLEN GOLÜ

VAR: Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. Hücum faul.

Kadir Sağlam: Geldim, hiç sesin gelmiyor. Tamam gördüm, golü iptal ediyorum. Faul ile başlayacağım.

VAR: APP'de olduğunu göstereceğim bekle, sonuna kadar izleteceğim sana.

Kadir Sağlam: Tamam göster. Tamam.

VAR: Ayaktaki temas anına bir daha gel, zoom yap burada dur.

VAR kayıtları açıklandı! Hakemlerin Icardi'nin iptal edilen golünde ne konuştukları ortaya çıktı
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÜRAY VURAL'IN BEŞİKTAŞ MAÇINDA GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART

VAR: Mehmet, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

Mehmet Türkmen: Tamam geliyorum.

VAR: Haydi gel.

VAR: İlk ayağın esnemesini gösteriyorum sana.

Mehmet Türkmen: Temas noktası.

VAR: Evet kramponun çivileri, hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi.

Mehmet Türkmen: Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Norma hızda da oynatır mısın? Başka bir açı daha ver. Gördüm ağabey tamam. 11 numara, sarı kart iptal, kırmızı kart.

VAR kayıtları açıklandı! Hakemlerin Icardi'nin iptal edilen golünde ne konuştukları ortaya çıktı
Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi\'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Emin Erol: normal konuşma bunlar hep Galatasaray kollanıyor ilk hafta Hatay maçında batsuauinin attığı ikinci gol ofsayt miş ana var es geçti Galatasaray haketmeden alınteri olmadan 3 puan aldı 67 152 Yanıtla
    Furkan Yaman: Kardeş sen boş ver futbol işini kadın voleybol maçlarını izle futbol sana göre değil. 35 14 güngör SAĞ: emmi maçları kavanoz dibi gözlükle izle 18 9
  • Çelikk: boru gibi faul 57 108 Yanıtla
    güngör SAĞ: o boru fenere 19 9 güngör SAĞ: nasıl olsa aynısı fenerede olur o zaman görürüm senin nazik gözünü 12 4
  • Galatasaray Spor kulübü: Ali koçun algıları meyvelerini vermeye başladı 100 41 Yanıtla
    Alp Demir: federasyon feneri tutuyo hakemler feneri tutuyo şampiyon hep başkası oluyo bikmadiniz algı yapmaktan 15 9
  • Ali Niyazi SAVAŞ: top ile rakip oyuncu arasına ayağını koymak ne zamandan beri faul 94 16 Yanıtla
    Serkan Demircan: Çoktan beri faul parmakları kırılır adamın anlamıyorsun bari sus 9 17
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
13:46 İsrail’de zorunlu askerlik ayaklanması Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 15:04:33. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement