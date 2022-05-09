Varto'da BAL'a yükselme sevinci - Son Dakika
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Varto'da BAL'a yükselme sevinci

09.05.2022 09:03
Varto'da BAL'a yükselme sevinci

Yeşil Varto Spor, rakibi Muş Belediyespor'un sahaya çıkmaması üzerine hükmen galip sayılarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

Yeşil Varto Spor, rakibi Muş Belediyespor'un sahaya çıkmaması üzerine hükmen galip sayılarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

Muş'ta oynanması planlanan maçta Muş Belediyespor'un sahaya çıkmaması üzerine Yeşil Varto Spor hükmen 3-0 galip sayıldı. Bunun üzerine Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi garantileyen Yeşil Varto Spor oyuncuları ve taraftarları ilçede sevinç gösterisinde bulundu. Davul zurna çalan taraftarlar, meşale yakarak şampiyonluğu gönüllerince kutladı.

Muş Belediye Spor'un sahaya çıkmadığını ifade eden Varto Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Sağsöz, "Yeşil Varto Spor'un baştan beri yaptıkları çalışmalarının çok olumlu bir sonuca gittiğini ve sporcularımızın başarılı bir şekilde çalıştıklarını gördüğümüzde bu bize umut olmuştu. Bugün Muş ilinde yapılan maçımızda Muş Belediye Spor oyuncuları sahaya çıkmadı. Hakemler hükmen karar vererek Varto Yeşil Spor'un 3-0 galip ilan etti. Şampiyonluk için emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Yeşil Varto Spor Kulüp Başkanı Aydın Durmuş ise büyük bir başarı elde ettiklerini ifade ederek, "Takımımız Bölgesel Amatör Ligi'ne çıktı. Emeği geçen tüm Varto halkına, yönetime, sporcularıma, Avrupa'daki ve bize katkı sunan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - MUŞ

Varto'da BAL'a yükselme sevinci
Varto'da BAL'a yükselme sevinci
Varto'da BAL'a yükselme sevinci
Varto'da BAL'a yükselme sevinci
Varto'da BAL'a yükselme sevinci
Varto'da BAL'a yükselme sevinci
Varto'da BAL'a yükselme sevinci
Varto'da BAL'a yükselme sevinci
Varto'da BAL'a yükselme sevinci
Varto'da BAL'a yükselme sevinci
Varto'da BAL'a yükselme sevinci
Varto'da BAL'a yükselme sevinci
Varto'da BAL'a yükselme sevinci
Varto'da BAL'a yükselme sevinci
Varto'da BAL'a yükselme sevinci
Varto'da BAL'a yükselme sevinci

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Varto'da BAL'a yükselme sevinci - Son Dakika


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