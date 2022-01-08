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VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

08.01.2022 16:37
VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Gaziantep FK, evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Gaziantep FK, evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

VOLKAN DEMİREL: PERNALTI DEĞİLSE HOCALIĞI BIRAKIRIM

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, kazanan Gaziantep FK'yı kutlayarak maçın hakemi Zorbay Küçük'ü eleştirdi.Maçın ikinci yarısında Furkan Soyalp'in ceza alanı içerisinde elle oynadığını ve penaltı verilmediğini dile getiren Demirel, "İlk yarıda oyuna fazla giremediğimizi düşünüyorum. Yediğimiz iki golle mağlup duruma düştük ilk yarıda. İkinci yarıda da bir gol yedik. İlk gol için de aynı şeyi söyleyebilirim. Hakem maçı kötü yönetti. O pozisyonda eğer penaltı ise hakemliği bıraksın, değilse de ben hocalığı bırakacağım. Doğru bir tanedir. Benim bildiğim penaltıydı. Bugün yanlış kararlar verilmiştir. Hoca tarafından sarı kartlar cepte tutulmuştur. Gaziantep'i tebrik ediyorum 3 puan aldı. Bizim bugün penaltımız tamamen yanlıştır. Hocamız bugün biraz maçın kontrolünü kaybetti. Maçın gidişatına yön veren penaltının verilmemesi oldu" dedi.EROL BULUT: BAZI POZİSYONLARDAN BEN DE RAHATSIZIM

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise, bugün oyuna iyi başladıklarını ve oyuncuların üzerine düşeni yaptığını söyledi. Maç içerisinde verilen bazı kararlardan kendisinin de rahatsız olduğunu belirten Bulut, "İlk yarıda 2-0 öne geçtik. İkinci yarıda zorlu geçti ancak bir gol daha bulduk. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Üçüncü gol ile rahatladık. Önemli pozisyonlar vardı değerlendiremediğimiz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsaydık 4-0 bile olabilirdi. Detaylar çok önemli. Ufak detayları hücum ve defans anlamında futbolcularım yerine getirdi. Maçın sonunda üç puanı da aldık. 28-29 kişilik bir takımımız var. Tüm futbolcularımız hazır olmak zorunda.  Hakemle ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bazı pozisyonlarda bende rahatsızım. Penaltı pozisyonundan önce faul vardı. Her pozisyonu tek tek değerlendirirsek ilk yarıda kırmızı kart verilmiş olacaktı" diye konuştu.

VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika Spor


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