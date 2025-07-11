Süper Lig devi Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferinde mutlu sona ulaştı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica, her konuda anlaşmaya vardığı Beşiktaş'a müjdeli haberi verdi. Portekiz devi, Siyah-beyazlılara transferi gerçekleşecek olan Orkun Kökçü'nün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gitmesine izin verdi.
Haberde, Siyah-beyazlıların Orkun Kökçü'nün 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında takıma katılacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın milli futbolcu için Benfica'ya toplamda 30 milyon euro ödeyeceği dile getirildi.
Milli futbolcu, 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında transfer olması halinde Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.
Son Dakika › Spor › Ve mutlu son! Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor - Son Dakika
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