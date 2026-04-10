Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy\'e getirecek

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transferde büyük oynamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, yıldız isimlerle kadroyu güçlendirmek için düğmeye bastığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco’yu getiren ve sportif direktörlüğe Devin Özek’i emanet eden Fenerbahçe, transferde de rotasını Almanya’ya çevirdi. Yönetimin, Alman futbol pazarına ağırlık vereceği belirtildi.
Orta sahaya yapılacak takviyede ilk hedefin Bayern Münih’in yıldızı Leon Goretzka olduğu ifade edildi. Sözleşmesi sona yaklaşan tecrübeli oyuncu için Devin Özek ve yönetimin yoğun bir çalışma yürüttüğü aktarıldı.
Fenerbahçe’nin Borussia Dortmund’dan Serhou Guirassy için de ciddi bir girişimde bulunduğu ve 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Ayrıca Julian Brandt’ın da listede yer aldığı belirtildi.
Savunma hattı için ise Union Berlin forması giyen Diogo Leite gündeme geldi. Portekizli stoperin sezon sonunda bedelsiz olarak transfer edilebileceği ifade edildi.
