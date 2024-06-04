Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımdaki görevinden ayrılan başkan vekili Erden Timur'a veda etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Buruk, "İki sene boyunca beraber yaşadığımız tüm güzel anları ve kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım. Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz daima açık olsun…" notunu düştü.

04.06.2024 18:29  Güncelleme: 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 sezon şampiyon olan Galatasaray'da zaferlerin mimarlarından sarı-kırmızılıların başkan vekili Erden Timur, takımdaki görevinden ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından Erden Timur için veda paylaşımında bulundu.

"YOLUNUZ DAİMA AÇIK OLSUN"

Buruki paylaşımında "İki sene boyunca beraber yaşadığımız tüm güzel anları ve kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım. Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz daima açık olsun…" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

Veda ederken 'Tutunacak dalım yok' demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı

TİMUR'UN DİKKAT ÇEKEN VEDA SÖZLERİ

Erden Timur, görevden ayrılırken "İstifa etmekten başka çarem kalmadı, tutunacak bir dalım olsa tutunurdum. Aylarca sürdü, son 7 ay özellikle yoğun. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum inanın. Ne arsızlığımız, ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz, ne komisyonculuğumuz... Ben de bırakmayı hiç istemiyorum öyle bir şey var. Ama hiçbir dal yok" sözlerini sarf etmişti. Timur'un bu sözleri camiada büyük yankı uyandırdı.

Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk\'tan Erden Timur paylaşımı

Sosyal Medya, Erden Timur, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Veda ederken 'Tutunacak dalım yok' demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Naz: okan buruk gorevden alinip fatih terim getirilirse hic sasirmayin . 6 4 Yanıtla
  • Serkan Genç: şimdi sıradaki 3 0 Yanıtla
  • elhasaneyadabo: Sanki tarikat yüzünden 2 0 Yanıtla

19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:37 Eskişehir’de skandal olay Alkol alıp camilere girdi, Kur’an-ı Kerim’leri yırttı Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı
17:24 Dünya Bankası Türkiye’ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak Dünya Bankası Türkiye'ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 19:55:00. #1.12#
SON DAKİKA: Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement