Verdiği kararla günlerce konuşulan hakem Galatasaray maçına atandı

Süper Lig lideri Galatasaray , 31. haftanın açılış maçında bu akşam zorlu Samsunspor deplasmanına çıkıyor. Kritik maçın yabancı VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu.

NE OLMUŞTU?

Arjantinli futbolcu, penaltıyı kullandığı sırada kayarak dengesini kaybetti ve topu üst köşeye gönderdi. Başlangıçta skor 2-2 olarak yansıtılsa da, VAR incelemesi sonrası hakem Szymon Marciniak golü iptal etti. Yapılan incelemelerde Alvarez'in kayarken topa iki kez dokunduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.