Verdiği kararlar tepki çekmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Çekya maçının hakemine eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Verdiği kararlar tepki çekmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Çekya maçının hakemine eleştiri

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan ikinci olarak çıktığı karşılaşmanın ardından soyunma odasında Ay-yıldızlı ekiple telefon görüşmesi yaptı. Yaptığı görüşmede takımı kutlayan Erdoğan, Barış Alper Yılmaz'ı özel olarak tebrik etti. Karşılaşmanın hakemine de eleştiride bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yediğimiz golde de hakem çok büyük haksızlık yaptı" dedi.

27.06.2024 10:45  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve gruptan ikinci olarak çıktı. Müsabakanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcular ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

TAKIMI TEBRİK ETTİ

Takımı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya maçı için de başarı diledi. Galibiyetin ardından yapılan görüşmede oyuncuların yanında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.

ERDOĞAN'DAN BARIŞ ALPER'E: SAĞ TARAFI FELÇ ETTİN

Erdoğan, Çekya mücadelesinde gösterdiği performansla alkış toplayan Barış Alper Yılmaz'a özel bir tebrikte bulundu. Yılmaz ile konuşması sırasında Erdoğan, "Maşallah Barış, tebrik ediyorum gerçekten. Sağ tarafı felç ettin, tebrik ediyorum" derken milli futbolcu "Sağ olun, teşekkürler. Takım olarak çok iyiydik. En önemli şey kazanmaktı. Çok iyi mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

"HAKEM ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIK YAPTI"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'nın bulduğu beraberlik golüne de değinirken, maçın hakemi için "Yediğimiz golde de hakem çok büyük haksızlık yaptı" dedi.

Verdiği kararlar tepki çekmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Türkiye-Çekya maçının hakemine eleştiri

A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Barış Alper Yılmaz, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Futbol, Yaşam, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Verdiği kararlar tepki çekmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Çekya maçının hakemine eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ender Kervancıoğlu: Futbola bari karışma. Ekonomistim dedin ne hale geldik. 48 34 Yanıtla
    Okay Örüm: keşke futbolcu olarak kalsaydı da her gün okumazdık bari adını 32 29 Ender Kervancıoğlu: Haklısın Okay bey. Futbol kariyerini kim bitirdiyse Allah onu bildiği gibi yapsın. 26 22
  • Ali Arslan: Keşke futbolcu olarak kalsaydin 20 16 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: desenize Avusturya maçını da şimdiden kaybettik. 16 16 Yanıtla
  • Ahmet rahmi Kurt: Vergi alın bu kadar kart çıkmaz 19 9 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Bi Avrupa hakemi kalmıştı :)6 11 4 Yanıtla
  • Erdi Özakdarma: Bu sezon Zahmet edip 2-3 tane Fener bahçe maçı izleseydin haksızlığın daniskasını görürdün.. 1 4 Yanıtla
  • Gursel kalen: Siz yanlış anlamışsınız hakem bizi kurtardı demek istemiştir. Maçın başlarında adamları 10 kişi bıraktı yetmedi Kenan Yıldız’ın iki sarı bir kırmızı kartı olması gerekirken bir sarı kartla geçiştirdi. Hakemin yapmadı yek şey Çekya kalesine gol atmak kaldı. Arda sahada gezindi. Ne adam eksiltme ne kaleyi bulan bir şutu bizde 10 kişi oynadık Arda çıkana kadar. 3 0 Yanıtla
    RagnarLothbrok: ARDA KOCAMAN BİR TUR BALONU KANKAAAAAA KAPADOKYA MİSALİİİİİ BAM BAM DEĞİL.BOM BOM ÇİLLİ BOM 2 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:21:25. #1.13#
SON DAKİKA: Verdiği kararlar tepki çekmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Çekya maçının hakemine eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement