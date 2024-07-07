Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda\'ya hediye etti

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, hakem Clement Turpin'in birçok hatalı kararına maruz kaldı.

MAÇIN BAŞINDA KIRMIZI KARTI ATLADI

Maçın henüz başında savunma arkasına hareketlenmek isteyen Barış Alper Yılmaz, Stefan de Vrij ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Barış'ın hem formasını çeken, hem de ayaklarına müdahale eden Stefan de Vrij son adam olmasına rağmen hakem Turpin, faulü vermeyerek net bir kırmızı kartı atladı.

XAVI SIMONS'U ATAMADI

Maçın ilk yarısında maç 0-0'ken Mert Müldür'ün kaval kemiğine basan Xavi Simons, akıllara ziyan bir kararla sarı kartla cezalandırıldı ve bir kırmızı kart daha es geçti.

NET PENALTIMIZI VERMEDİ

Maçın ikinci yarısında A Milli Takımımız 1-0 öndeyken Kenan Yıldız'ın vuruşunun kaleciden sekmesi sonrası topa hareketlenen Kaan Ayhan, Weghorst'un müdahalesi ile yerde kaldı ve kale ağzından topu ağlara gönderemedi. Kaan'a net bir müdahalede bulunan Weghorst'a faul yani penaltı kararı çalmayan Turpin, maçın kopmasını engellemiş oldu.

İKİNCİ GOL ÖNCESİ NET FAULU ÇALMADI

Hollanda'nın ikinci golü öncesi arka direkte topu ağlara gönderen Cody Gakpo, gol öncesi Mert Müldür'ün ayağına net bir temasta bulundu ancak ne hakem Turpin ne de VAR hakemi Brisard pozisyonu faul olarak değerlendirmedi.

BİR KIRMIZIYI DAHA ES GEÇTİ

Maçın son anlarında Samet Akaydin'in sakatlanıp oyundan çıkmasına sebep olan pozisyonda Micky van de Ven'in Samet'in ayağına net bir şekilde basması, yine hakem ekibi tarafından atlandı ve Hollanda 8 kişi bitirmesi gereken karşılaşmayı 11 kişi tamamlayarak turu geçti.