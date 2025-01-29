Verdiği söz bomba! Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'de kalıyor - Son Dakika
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Spor

Verdiği söz bomba! Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'de kalıyor

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Fenerbahçe'nin Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin, Mourinho'nun isteği doğrultusunda takımda kalacak. Sakatlık sonrası performansı düşen ve ayrılacağı iddia edilen futbolcu, kendisine güvenilmesini isteyerek yönetime şampiyonluk sözü verdi.

29.01.2025 13:08
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Fenerbahçe'de Al-Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin takımda kalacak. Devre arasında kiralık kontratının iptal edilmesi beklenen yıldız futbolcunun kalma nedeni de ortaya çıktı.

PERFORMANSI DÜŞMÜŞTÜ

Allan Saint-Maximin sezona hızlı başlamış, özellikle ligde forma giydiği ilk 12 haftada 3 gol-3 asistlik performans sergilemişti. Yaşadığı sakatlık sonrası 4 maçta skora katkı veremeyen, Hatay, Konya ve Adana Demir maçlarında formasından uzak kalan Fransız yıldız için 'ayrılacak' iddiaları ortaya atılmaya başlamıştı. Yönetimin yabancı kontenjanını açmak için Maximin'in gidişine sıcak baktığı söylenirken, bu karardan Mourinho'nun isteği ile vazgeçtiği öğrenildi.

"ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİ"

Futbolcu, hocasıyla yaptığı görüşmede kendisine güvenilmesini istedi ve şampiyonluk sözü verdi. Portekizli çalıştırıcının "Sana güvenim tam" sözü ile moral bulan 27 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda şans bulduğu Göztepe maçındaki futboluyla kendini gösterdi.

Verdiği söz bomba! Allan Saint-Maximin Fenerbahçe\'de kalıyor

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Verdiği söz bomba! Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'de kalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ kupalara şampiyonluklara Ambargo koyacak sen 2030 u bekle zaten 12 senedir şampiyon olamıyorsunuz 16 sene sonra dönerbahce yani :)) 10 50 Yanıtla
    Cihan Kayan:
    Beşiktaş ile fener gitsin kumda oynasın dostum tek büyük var oda GALATASARAY 0 0
    Osman YILMAZ:
    birader sen ne içtin ???? 0 0
  • ferhat eser:
    Bu ligde trabzonspor bile şampiyon oldu siz olamadınız 12 sene dile kolay 33 13 Yanıtla
    Ayhan Tezcan:
    Ferhat eser doğru dedin ak partiye dua etsinler bir 38 yıl daha beklerlerdi 0 0
  • Tarık Yüce:
    8taşa atacağımız 8. golde Talisca verecek Cenk koyacak. Gol sevincinde havada tokuşturcaz oe ferhat iyi izle kuduracaksın ahahahahaa 27 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Tarık yüce BEŞİKTAŞ dönemeyenbahceyi falloşa çevirdi arada sende kaynamissin yaprağım :))) 15 9 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhata kızmayın 8taşlı kucağımızda olduğu için cilve yapıyor ki büyük FENERBAHÇE'mizin daha sert silkmesi istiyor 19 4 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    ikincilik sözü daha inandirici olurdu ?????? 11 3 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Söz vermek gt vermeye benzemez 11 2 Yanıtla
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