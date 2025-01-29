Verdiği söz bomba! Allan Saint-Maximin Fenerbahçe\'de kalıyor

Spor

Bir belediyeye daha kayyum atandı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

Fenerbahçe'de Al-Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin takımda kalacak. Devre arasında kiralık kontratının iptal edilmesi beklenen yıldız futbolcunun kalma nedeni de ortaya çıktı.

PERFORMANSI DÜŞMÜŞTÜ

Allan Saint-Maximin sezona hızlı başlamış, özellikle ligde forma giydiği ilk 12 haftada 3 gol-3 asistlik performans sergilemişti. Yaşadığı sakatlık sonrası 4 maçta skora katkı veremeyen, Hatay, Konya ve Adana Demir maçlarında formasından uzak kalan Fransız yıldız için 'ayrılacak' iddiaları ortaya atılmaya başlamıştı. Yönetimin yabancı kontenjanını açmak için Maximin'in gidişine sıcak baktığı söylenirken, bu karardan Mourinho'nun isteği ile vazgeçtiği öğrenildi.

"ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİ"

Futbolcu, hocasıyla yaptığı görüşmede kendisine güvenilmesini istedi ve şampiyonluk sözü verdi. Portekizli çalıştırıcının "Sana güvenim tam" sözü ile moral bulan 27 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda şans bulduğu Göztepe maçındaki futboluyla kendini gösterdi.