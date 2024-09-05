Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, tıraş olmak için gittiği kuaförde berberi tarafından hiç beklemediği bir şakaya maruz kaldı.
İrfan Can'ı tıraşa hazırlayan berberi, genç kaleciye su içtiği sırada 4 yıldızlı Galatasaray logosunun önlük giydirmeye kalktı. Durumu hemen fark eden 26 yaşındaki file bekçisi, önlüğü apar topar üzerinden attı.
Berberine tepki gösteren İrfan Can Eğribayat, şakayla karışık bir şekilde "Ne yapıyorsun? Ciddi ol biraz" dedi. Daha sonra Fenerbahçe logosunun yer aldığı önlük geldikten sonra "Şimdi oldu" diyerek karşılık veren sarı-lacivertli kaleci, berberini "Bir daha bana böyle şakalar yapma, çok ciddiyim" sözleriyle uyardı.
Son Dakika › Spor › Verdiği tepki bomba! Berberi, İrfan Can Eğribayat'a Galatasaraylı önlük giydirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (13)