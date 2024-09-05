Verdiği tepki bomba! Berberi, İrfan Can Eğribayat'a Galatasaraylı önlük giydirdi - Son Dakika
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Spor

Verdiği tepki bomba! Berberi, İrfan Can Eğribayat'a Galatasaraylı önlük giydirdi

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Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, tıraş olmak için gittiği kuaförde berberinin beklenmedik şakasıyla karşılaştı. Berber, sarı-lacivertli kaleci İrfan Can'a 5 yıldızı Galatasaray logosunun yer aldığı bir önlük giydirmeye çalıştı. Durumu anında fark eden genç kaleci, önlüğü hızlıca üzerinden attı ve berberini ""Bir daha bana böyle şakalar yapma, çok ciddiyim" sözleriyle uyardı" diyerek uyardı.

05.09.2024 21:15  Güncelleme: 21:23
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Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, tıraş olmak için gittiği kuaförde berberi tarafından hiç beklemediği bir şakaya maruz kaldı.

GALATASARAYLI ÖNLÜK GİYDİRDİ

İrfan Can'ı tıraşa hazırlayan berberi, genç kaleciye su içtiği sırada 4 yıldızlı Galatasaray logosunun önlük giydirmeye kalktı. Durumu hemen fark eden 26 yaşındaki file bekçisi, önlüğü apar topar üzerinden attı.

"BİR DAHA BANA BÖYLE ŞAKALAR YAPMA"

Berberine tepki gösteren İrfan Can Eğribayat, şakayla karışık bir şekilde "Ne yapıyorsun? Ciddi ol biraz" dedi. Daha sonra Fenerbahçe logosunun yer aldığı önlük geldikten sonra "Şimdi oldu" diyerek karşılık veren sarı-lacivertli kaleci, berberini "Bir daha bana böyle şakalar yapma, çok ciddiyim" sözleriyle uyardı.

Verdiği tepki bomba! Berberi, İrfan Can Eğribayat\'a Galatasaraylı önlük giydirdi

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Son Dakika Spor Verdiği tepki bomba! Berberi, İrfan Can Eğribayat'a Galatasaraylı önlük giydirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ugur Parimli: sen o renklere kurban ol gevşek 105 147 Yanıtla
    Hakkican Àydogdu: Yaprak herkes o renkleri sevmek zorunda mı azıcık aklını kullan 7 6 Ömer Ege Karaarslan: Aynen öyle uğurum 4 5
  • Ozgur Turker: Ne var yani komik bir saka bence de :) Fenerbahceliyiz ama dusman degiliz. Sonucta GS bizim kekimiz :))) 66 115 Yanıtla
    Hasan null: Haklısın ama koç öyle düşünmez adamın kariyerini mahveder 2 3
  • Bayram Yavuz: Mayıs'ta yine Galatasaray Şampiyon demiş İrfan Can Eğribayat'a. Gel bizde Şampiyonluk gör demiş Berber Efendi :) 57 72 Yanıtla
  • Önder null: cingene parayi bulunca 39 38 Yanıtla
  • Bay Pipo: ADAM ADAM!!! 35 27 Yanıtla
  • Uygar Demirbas: Delikanlı çok ciddi haaa 42 13 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸: aman ne büyük olay 38 14 Yanıtla
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