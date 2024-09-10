Verdiği tepki bomba! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu çok kızdırdı - Son Dakika
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Spor

Verdiği tepki bomba! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu çok kızdırdı

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UEFA Uluslar A Ligi maçları için Bosna Hersek Milli Takımı'nda bulunan Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, fotoğraf çektirdikten sonra kendisine Galatasaray formasını gösteren bir taraftara ''Kendini komik mi sanıyorsun?'' diyerek tepki gösterdi. Boşnak golcünün bu anları sosyal medyada gündem oldu.

10.09.2024 20:40  Güncelleme: 20:46
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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Hollanda'ya deplasmanda 5-2'lik skorla mağlup olan Bosna Hersek, ikinci sınavına çıkıyor. Gruptaki ikinci mücadelesinde bu akşam saat 21.45'te Macaristan'ı konuk edecek Bosna Hersek'te kaptan Edin Dzeko, bir taraftarla polemik yaşadı.

TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Macaristan maçı öncesinde son hazırlıklarını sürdüren Bosna Hersek'in golcüsü Dzeko, kamp yaptıkları hotelin önünde futbolseverler ile bir ara gelerek fotoğraf çektirdi.

DZEKO'DAN GALATASARAY TARAFTARINA SERT TEPKİ

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü, kendisiyle fotoğraf çektiren bir taraftarla kıs süreli gerginlik yaşadı. Galatasaray taraftarı, Dzeko ile fotoğraf çektirdikten sonra sarı-kırmızılı formasını gösterdi. Dzeko ise bu harekete kızarak "Kendini komik mi sanıyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Ortaya çıkan bu anlar ise kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Verdiği tepki bomba! Galatasaray forması Edin Dzeko\'yu çok kızdırdı

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Son Dakika Spor Verdiği tepki bomba! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu çok kızdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat eser: okadar düştüki 5saray sokaklarda reklam yapıp konuşulmanın peşine düştüler :)) 118 92 Yanıtla
  • Sedat alat: Adam kibarlık yapıp kabul etmiş yaptığın oldumu şimdi heno 128 20 Yanıtla
  • Fatih Yıldız: Ferhat sende adammış gibi sokakta dolanıyorsun 80 44 Yanıtla
  • Almila Arya: ferhat küçükken fb lilerin çalıştıı inşata yakın yerde çok top oynamış 46 32 Yanıtla
  • Alpi: Ferhat en son tineri fazla kaçırınca 35 milyon 8taşlı diyordu ahahhah ulan 15 milyon taraftarın bile yok vay arkadaş tinere zam gelmeyecekti 38 18 Yanıtla
  • Ersay: Eğitim şart, özellikle Ailede 45 3 Yanıtla
  • ferhat eser: bize yeni düşmanlar lazım eskiler hayranımız oldu 23 17 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin: Galatasaray evrenseldir. şikebahce ve 8tas UEFA listesinde şike yapan takimlar arasındadir 13 18 Yanıtla
  • ferhat eser: fatih yıldız ferhat eser sana tersten saplamış acısı geçmez yazık oldu sana 16 15 Yanıtla
  • Ankara null: sapla gec cimbomummm 12 16 Yanıtla
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