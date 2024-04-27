Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu

Spor

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan ve saat 10.00'da başlayan toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde oy kullandı.

"TOTEM YAPTINIZ MI?"

Ali Koç, bu esnada kendisine Beşiktaş derbisi için gelen soruya cevap verdi. Ali Koç, "Derbi için totem yaptınız mı?" sorusunun ardından, "Yaptım" yanıtını verdi.