Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde oy kullanırken, Beşiktaş derbisi hakkında bir soruya yanıt verdi. Kendisine ''Derbi için totem yaptınız mı?'' şeklinde bir soru yöneltilen, Koç ''Yaptım'' yanıtını verdi.

27.04.2024 15:03  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan ve saat 10.00'da başlayan toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde oy kullandı.

"TOTEM YAPTINIZ MI?"

Ali Koç, bu esnada kendisine Beşiktaş derbisi için gelen soruya cevap verdi. Ali Koç, "Derbi için totem yaptınız mı?" sorusunun ardından, "Yaptım" yanıtını verdi.

Faruk Ilgaz Tesisleri, Şekip Mosturoğlu, Faruk Ilgaz, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ali Koç, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • fatih mazlum: Klubu zaten megafon ve totemle yonetiyor tek eglence sikebahce:) 91 8 Yanıtla

16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
15:04 Verdiği yanıt da bomba Ali Koç’a sorulan soru Divan Kurulu’na damga vurdu Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu
14:43 Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu’nu da isyan ettirdi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi
14:41 Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı
14:35 AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde
14:15 Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
12:27 Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı Bakan Şimşek’ten açıklama var Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 16:18:33. #1.13#
SON DAKİKA: Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement