Real Madrid verdiği sözden çark ediyor! Arda'ya skandal bir teklifle gittiler - Son Dakika

Real Madrid verdiği sözden çark ediyor! Arda'ya skandal bir teklifle gittiler

Son Güncelleme: 02.10.2023 16:19

Real Madrid, sahalara dönmeye hazırlanırken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'e ara transfer döneminde La Liga'dan bir takıma kiralama teklifinde bulunacak. Milli futbolcuyu transfer ederken başka bir takıma kiralamayacağının sözünü veren eflatun-beyazlıların, sakatlıklar sonrası bu kararından çark eder noktaya gelmesi skandal ve utanç verici olarak yorumlandı.

Real Madrid'in sezon başı kampında menisküs sakatlığı yaşayan Arda Güler, sahalara dönmek için artık saatleri saydığı dönemde bir kez daha sakatlandı. Milli futbolcunun son sakatlığı sonrası Real Madrid cephesi, futbolcuyu transfer ederken verdiği sözleri hiçe sayarak Arda'ya kendisini başka bir takıma kiralık göndermeyi teklif etti.

GÖNDERMEYECEKLERİNİN GARANTİSİNİ VERMİŞLERDİ

Real Madrid sezon başında Barcelona ile transferi için karşı karşıya geldiği Arda Güler'i ikna ederken, kiralamayacağının garantisini de vermişti. Ancak eflatun-beyazlılar şimdi milli futbolcunun seçiminde oldukça belirleyici olan bu sözden dönmenin yolunu yapıyor.

REAL MADRID SÖZÜNDEN DÖNÜYOR

İspanyol basınında çıkan haberlerde; Real Madrid'in Arda Güler'i ara transfer döneminde La Liga'dan bir takıma kiralık göndermek istediği ve genç yıldıza bu teklifi götürecekleri belirtildi. Dünya devinin, milli futbolcuya verdiği sözden dönmek üzere yapmaya hazırlandığı bu teklif futbol kamuoyunda skandal ve utanç verici olarak yorumlandı.

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, La Liga, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid verdiği sözden çark ediyor! Arda'ya skandal bir teklifle gittiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid verdiği sözden çark ediyor! Arda'ya skandal bir teklifle gittiler - Son Dakika
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