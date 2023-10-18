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Ayağı kayıp yere düşen Carloz Tevez'in kafasına 10 dikiş atıldı - Son Dakika

Ayağı kayıp yere düşen Carloz Tevez'in kafasına 10 dikiş atıldı

Son Güncelleme: 18.10.2023 20:30

Eski futbolcu ve şimdilerde Independiente'nin teknik direktörü olan Carloz Tevez, evinde ayağının kayması sonucu düştü ve başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tevez'in başına 10 dikiş atıldı.

Arjantin ligi ekiplerinden Independiente'yi çalıştıran eski futbolcu Carloz Tevez, talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağı kayıp yere düşen ünlü ismin başına 10 dikiş atıldı.

ARKADAŞLARI YETİŞTİ

Tevez, yaşadığı evde ayağının kayması sonucu yere düştü. Kafasını yere çarpan ve bir sürde yerde yatan Tevez'in yardımına arkadaşları koştu.

MAÇA ÇIKAMAYABİLİR

Genç teknik adamın başına 10 dikiş atılırken, Tevez'in durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içerisinde taburcu olacağı açıklandı. Independiente'nin bu gece 03:00'te oynayacağı Barracas karşılaşmasında Carlos Tevez'in takımın başında olamama ihtimali bulunuyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Ayağı kayıp yere düşen Carloz Tevez'in kafasına 10 dikiş atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayağı kayıp yere düşen Carloz Tevez'in kafasına 10 dikiş atıldı - Son Dakika
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