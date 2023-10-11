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Victor Nelsson, takımda kalmak için Galatasaray'a tek şart sundu: Aksi halde ayrılırım - Son Dakika

Victor Nelsson, takımda kalmak için Galatasaray'a tek şart sundu: Aksi halde ayrılırım

Son Güncelleme: 11.10.2023 15:40

Victor Nelsson, Danimarka Milli Takım kampında yaptığı açıklamada, Galatasaray'da sürekli olarak oynamak istediğini, son üç maçta yedek kulübesinde kaldığını ve bu durumun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Yıldız futbolcu, eğer oynama şansı bulamazsa başka bir kulüpte oynamak zorunda kalacağını söyledi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson, Danimarka Milli Takım kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞINI UĞRADIM"

Yedek kalmasını eleştiren yıldız, "Manchester United maçında oynamadığım için çok kızgındım. Hayal kırıklığına uğramıştım. Son üç maçtır yedek kulübesindeydim. Bu beni çok şaşırttı. Siz dışarıdan görüyorsunuz ama ben içindeyim. En çok şok olan, kızgın olan ve tükenmiş olan benim. Özellikle Manchester United maçında oynamak isterdim ama ilk 11'de değildim. Son milli takım kampından bu yana garip şeyler oldu" dedi.

"FUTBOL OYNAMAZSAM BAŞKA KULÜP BULURUM"

Yönetime rest çeken Nelsson, "Yeni bir kulüp 'Sizin için oynayabilir miyim?' diyemezsiniz. Biraz daha uzun sürecek ama teknik direktör Okan Buruk'la ve Erden Timur'la bazı görüşmeler yaptım. Tüm saygımla söylüyorum, Galatasaray'da oynamazsam ne yapacağım çok açık. İstanbul'da futbol oynamak için yaşıyorum ve oynamazsam başka bir yer bulmak zorundayım. Bu kesin! Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Victor Nelsson, takımda kalmak için Galatasaray'a tek şart sundu: Aksi halde ayrılırım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Victor Nelsson, takımda kalmak için Galatasaray'a tek şart sundu: Aksi halde ayrılırım - Son Dakika
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