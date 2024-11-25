Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Victor Nelsson'un durumu netlik kazanmaya başladı. Danimarkalı stoper hangi takıma transfer olacağı resmen duyuruldu.
Süper Lig devinde mutsuz olduğu bilinen yıldız savunmacının en geç sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Birçok talibi olan 26 yaşındaki oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Victor Nelsson, La Liga'nın köklü ekiplerinden Real Betis'e transfer olmaya hazırlanıyor.
Son Dakika › Spor › Yeni takımını duyurdular: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık - Son Dakika
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