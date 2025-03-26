Victor Osimhen 90'da gelen gol sonrası çıldırdı - Son Dakika
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Spor

Victor Osimhen 90'da gelen gol sonrası çıldırdı

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Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Zimbabve ile 90. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalmasının ardından Victor Osimhen çılgına döndü. Son dakika golüne sinirlenen Osimhen'i takım arkadaşları sakinleştiremedi. Karşılaşmanın ilk golünü Nijeryalı yıldız golcü Osimhen attı. 87. dakikada oyundan çıkan Osimhen, 3 dakika sonra takımının gol yemesiyle yedek kulübesinde adeta çılgına döndü.

26.03.2025 09:45
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Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde sahasında Zimbabve ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

OSIMHEN PERDEYİ AÇTI

Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijerya ile Zimbabve karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ilk golü 74. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Yıldız golcü, takımını öne geçirirken, etkili performansını bir kez daha gösterdi. 87. dakikada oyundan çıkan ve yerini Boniface'e bırakan Osimhen 3 dakika sonra takımı gol yiyince yedek kulübesinde çılgına döndü.

NE YAPSALAR SAKİNLEŞMEDİ

Maçın 90. dakikasında sahneye çıkan Tawanda Chirewa, attığı golle Zimbabve'ye 1 puanı getirdi. Bu sonuçla Nijerya 7, Zimbabve ise 4 puana ulaştı. Maçın bitiminin ardından Osimhen'i sakinleştirmek için takım arkadaşları çok çaba gösterdi ancak yıldız golcü direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

TAKIMINI SIRTLIYOR

Geçtiğimiz günlerde Ruanda karşısında 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren Osimhen, son 2 maçta 3 gole ulaştı. Mücadelede 87 dakika sahada kalan yıldız forvet, Nijerya'nın en etkili ismi oldu.

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, mücadelede 90 dakika forma giyerek etkili bir performans sergiledi. Nijerya, gruptaki bir sonraki maçında Ruanda'yı sahasında ağırlayacak. Zimbabve ise Benin deplasmanına konuk olacak.

Victor Osimhen 90\'da gelen gol sonrası çıldırdı

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Son Dakika Spor Victor Osimhen 90'da gelen gol sonrası çıldırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 768107:
    beter ol 8 18 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    penaltı yoksa müsade 4 8 Yanıtla
  • Fetu1986:
    kevaşebahçenin kocası 0 2 Yanıtla
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