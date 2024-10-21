Galatasaray'ın Dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçta attığı röveşata golüyle hem Türkiye hem de dünya gündemine oturmuştu. Nijeryalı yıldız, Florya'da yaptıklarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takım, yaptığı antrenmanla UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Elfsborg maçının hazırlıklarını sürdürdü. Cimbom, antrenmanla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Galatasaray, Antalyaspor maçında röveşata ile akrebatik bir gole imza atan Victor Osimhen'in fantastik vuruşlar denediği fotoğraflar paylaştı.
İşte o anlar;
Victor Osimhen, Antalyaspor maçında attığı harika golde 2.32 metre yüksekliğine çıktı. Bu gol, dünya futbol tarihinde 2.30 metre barajını geçen 2 röveşata golü arasında yer aldı. 25 yaşındaki golcü, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2.38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.
Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 4'ü ilk 11 olmak üzere 5 maça çıktı. 25 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket - Son Dakika
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