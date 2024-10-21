Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket - Son Dakika
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Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket

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Antalyaspor maçında attığı röveşata golüyle dünyayı sallayan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Florya'da da kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Elfsborg maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, Osimhen'in fantastik vuruşlar denediği fotoğraflar paylaştı.

21.10.2024 16:22
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Galatasaray'ın Dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçta attığı röveşata golüyle hem Türkiye hem de dünya gündemine oturmuştu. Nijeryalı yıldız, Florya'da yaptıklarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

ANTRENMANDA DA KALDIĞI YERDEN DEVAM

Sarı-kırmızılı takım, yaptığı antrenmanla UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Elfsborg maçının hazırlıklarını sürdürdü. Cimbom, antrenmanla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Galatasaray, Antalyaspor maçında röveşata ile akrebatik bir gole imza atan Victor Osimhen'in fantastik vuruşlar denediği fotoğraflar paylaştı.

İşte o anlar;

Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket
Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket
Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket
Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket

RONALDO'NUN ENSESİNDE

Victor Osimhen, Antalyaspor maçında attığı harika golde 2.32 metre yüksekliğine çıktı. Bu gol, dünya futbol tarihinde 2.30 metre barajını geçen 2 röveşata golü arasında yer aldı. 25 yaşındaki golcü, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2.38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.

Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket

GALATASARAY PERFORMANSI

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 4'ü ilk 11 olmak üzere 5 maça çıktı. 25 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Victor Osimhen\'den Florya\'da olay hareket

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Son Dakika Spor Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • ferhat eser:
    5sarayın balonu immobilenin italyadaki çırağı sen Beşiktaşı yakından görünce topa dahi vuramazsın süslenin GELİYORUZ 10 120 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    ferhat eser yokken sitenin saygınlığı ve yorum kısmının seviyesi ne kadar güzel. 103 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sudem canım dün fenerbahçeliydin bugün Beşiktaşlı olmuşsun bana şirin gözükmek için yapiyosun herhalde teşekkür ederim 5 49 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ferhat eser bozuntusu önce Lyon maçını kazanda konuş GS koyacak şampiyon olacak 46 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    28 Ekim'de Eğlence Var Beşiktaş Show zamanı 10 29 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ender sen önce karakter testi yaptır öyle gel 3 30 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ferhat en azından senin gibi dengesiz beslenmiyorum.. sen anladın vitaminsiz 24 3 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Ferhat eser totoşu seni görecem beşiktaş maçında kaybolma biyere 19 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sudem ben allaha binlerce şükürler olsun ki son derece doğal ve zengin besleniyorum vitaminimde yerinde demir gibiyim evde kalma sendromu yasiyosun galiba seninle ilgilenmiyorum diyede çıldırıyosun 2 16 Yanıtla
  • Recep Yaşakan:
    Türkiye'de osime gibi bir futbolcu Türkiye şu ana kadar gelmemiş sahada duruşu çok büyük bir futbolcu burada dursun özbek'e sesleniyorum muhakkak osimeyi alın 5 2 Yanıtla
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