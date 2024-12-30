Victor Osimhen Galatasaray'da kalıyor - Son Dakika
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Victor Osimhen Galatasaray'da kalıyor

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Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen, sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlamak istediğini Napoli'ye bildirdi.

30.12.2024 13:25
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Süper Lig devi Galatasaray'ın kiralık yıldız golcüsü Victor Osimhen, sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlamak istediğini kulübü Napoli'ye iletti.

GALATASARAY'DA KALACAĞINI NAPOLİ'YE İLETTİ

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılarda mutlu olduğu belirtilen Nijeryalı golcünün, kiralık sözleşmesinde yer alan 6.5 milyon euroluk çıkış opsiyonunu kullanmayacağı kaydedildi. Manchester United'ın da ilgilendiği Osimhen'in, bu sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini Napoli'ye ilettiği belirtildi.

17 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon sarı-kırmızlı formayla toplamda 15 maça çıkan ve 12 gol atıp, 5 asist yapan Osimhen, toplamda 17 gole katkı sağladı.

Victor Osimhen Galatasaray\'da kalıyor

Victor Osimhen, Galatasaray, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Victor Osimhen Galatasaray'da kalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • MEHMET DEMIREL:
    admin burası haber sitesi anladığım kadarıyla, milletin egolarını, sitreslerini, pisliklerini boşalttığı bir ortam değil, lütfen küfürlü, alakasız yorumları paylaşmayın, biraz seçici olun….. 110 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ayrılsın gavatsaray adamı 5 89 Yanıtla
    Çelikk Gavatoğlu:
    giderken yanınakarını alacakmış 3 1
    said örücü:
    Osimhende maklubeci oldu 1 0
  • Depeche:
    Osurukmen dediği ile olmuyor o iş . adamlar parayı basar alır ! 4 56 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Depeche denen herkes senin anneni depsin 46 3 Yanıtla
    Depeche:
    Su yazdığınızı bedel 1 milyon TL tazminat davası acildi 1 0
  • Emin Erol:
    tırt 3 37 Yanıtla
  • 4857Fener:
    bir Fenerli olarak söylüyorum iyi futbolcu kardeşim.fişek gibi forvet.Galatasaray da sezon sonuna kadar kalacağım demeside orayı sevdiğini gösteriyor. 21 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    balon patlar 3 19 Yanıtla
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