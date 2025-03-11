Victor Osimhen Galatasaray'da kalmak için dünyaları istiyor - Son Dakika
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Victor Osimhen Galatasaray'da kalmak için dünyaları istiyor

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Nijeryalı yıldız oyuncu, Galatasaray'da kalabilmek için yıllık 15 milyon euro maaş ve 4 yıllık kontrat istiyor.

11.03.2025 10:22
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, attığı gol ve yaptığı asistlerle takımı sırtlayan isimlerden bir tanesi olmuştu. Yıldız oyuncunun takımda kalmak için istedikleri ortaya çıktı.

Sezon başında beklenmeyen bir hamleyle Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Galatasaray'da performansıyla adeta taraftarın sevgilisi haline geldi. 17 kez fileleri havalandıran ve 4 de asist yaparak sarı-kırmızılı takımı sırtlayan Nijeryalı yıldızın takımda kalmak için istedikleri ortaya çıktı.

OSİMHEN'İN MAAŞ TALEBİ DUDAK UÇUKLATTI

Napoli'nin oyuncu için talep ettiği 67 milyon Euro'luk bonservis bedeli başlı başına büyük bir sorun oluştururken, Osimhen'in maaş beklentisi de Galatasaray yönetimini zor durumda bırakıyor. Nijeryalı forvet, yıllık 15 milyon Euro ve 4 yıllık bir kontrat istiyor. Bu da toplamda 60 milyon Euro garanti ücret anlamına geliyor.

GALATASARAY'IN MALİYETİ KARŞILAMASI İMKANSIZ

Osimhen'in bu yüksek maliyeti nedeniyle Galatasaray yönetimi, oyuncunun takımda kalmasını mümkün görmüyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Bu şartlar altında, sezon sonunda yıldız futbolcu ile yollar kesin olarak ayrılacak.

Victor Osimhen Galatasaray\'da kalmak için dünyaları istiyor

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Son Dakika Spor Victor Osimhen Galatasaray'da kalmak için dünyaları istiyor - Son Dakika

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